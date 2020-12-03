Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında gerçekleştirilen her türlü incelene ve çalışma, kozmotoloji ve alt bilim dalları olarak bilinir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü, güzellik bakımları, incelemeleri ve tedavileri üzerine çalışma yapan bir bölümdür. Bu Bölümü okuyan öğrenciler pek çok alanda çeşitli güzellik bakımları üzerine çalışma yapabilir ve yetkinlik kazanabilir. Güzellik sektörünün her geçen gün önem kazanması ve gelişmesi bu alanda yetiştirilecek işinde uzman kişilerin önemini arttırmıştır.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Nedir?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, güzellik sektörünün gelişmesi ve yeni yöntemlerin ortaya çıkması ile kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verilen bir hizmettir. Bu bölümde okuyan kişiler pek çok alanda çalışabileceği gibi isterlerse tek bir alanda uzmanlaşmayı da tercih edebilir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün Amacı Nedir?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün amacı, epilasyon, saç şekillendirme, cilt bakımı ve analizi gibi güzellikle ilgililer çok alanda hizmet vermektir. Bu işi profesyonel şekilde yapacak kişilere olan ihtiyacın artması ile birlikte Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, daha çok dikkat çekmeye başladı.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunları, saç şekillendirme, manikür, pedikür, cilt bakımı, kozmetik, kalıcı ve kalıcı olmayan epilasyon gibi pek çok görevi profesyonel bir şekilde yerine getirir. Bu bölümden mezun olan kişiler, güzellik merkezlerinde ya da kuaför salonlarında çalışabilir. Hatta isteyenler kendi işini de kurabilir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, 2 yıllık önlisans programı olarak okutuluyor. 2 yıllık önlisans programını bitiren kişiler DGS sınavına girerek isterlerse 4 yıllık kimya Bölümü lisans programına geçme imkanı da bulabilirler. Bu bölümü tamamlayan kişiler “Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü okumak için 150 puan ve üzeri alarak sınırlı sayıda kontenjana girmeye hak kazanacak puanı almanız gerekir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretimi Türkçe Yapılır.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin cilt bakımı, saç tasarımı ve makyaj gibi konulara meraklı olması gerekir.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

El-Ayak ve Tırnak Bakımı

Kozmetik Ürünleri

Mikrobiyoloji ve Hijyen

Saç Yapımı ve Bakımı

Saç ve Cilt Hastalıkları

Temel Makyaj

Vücut Bakım Ürünleri

Plastik Makyaj

Masaj

Takma Saç ve Sakal Yapım Uygulamaları

Kozmetik Kimyası ve Uygulamaları

Temel Vücut ve Fizyoloji Bilgisi

Bilgisayarda Saç ve Makyaj Tasarımı

Depilasyon

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunları sürekli ihtiyaç duyulan bir alanda çalışıyor. Bu bölümde okuyan kişiler, güzellik salonlarında ve kuaförlerde görev yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler çok kısıtlı sayıda olsa bile KPSS’ye girerek devlet kadrolarında yer alabiliyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tırnak Bakım Uzmanı,

Cilt Bakım Danışmanı,

Berber,

Kuaför,

Saç Rengi Uzmanı,

Makyöz

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunları, genellikle kuaförlerde, güzellik merkezlerinde ya da kendi iş yerlerinde çalışmayı tercih ediyor.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ.

İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ

ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR)

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ.

ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA)

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.