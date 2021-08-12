Saç Ayda Kaç Cm Uzar? Erkeklerde Ve Kadınlarda Saç Ortalama Ne Kadar Uzar?

Saçlar, her bireyin oldukça önem verdiği bölgelerdir. Saçları kısa olan kişiler, saçlarının kısa süre içinde uzamasını istiyor. Saçlar bir ay içerisinde ortalama 2.5 cm uzayabiliyor.

Saç Ayda Kaç Cm Uzar?

Herkesin merak ettiği konulardan biri de, saçların 1 ay içerisinde ne kadar uzayabileceğidir. Bireyler kısa olan saçlarının bir ay içerisinde ortalama ne kadar uzayabileceğini araştırabiliyor. Saçlar bireylere göre değişse de, bir ay içerisinde 2.5 cm uzayabilir.

Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Ortalama Ne Kadar Uzar?

Erkekler ve kadınlar saçlarının ortalama ne kadar uzadığı konusunda bilgi sahibi olmak isteyebiliyor. Bir ay içerisinde 2.5 ile 3.5 cm arasında saçın uzaması mümkündür.