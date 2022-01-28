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Sabretmek nasıl yazılır? Sabretmek kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Sabretmek nasıl yazılır Sabretmek kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçede bazen iki kelime bir araya gelmekte ve tek bir sözcük üzerinden kullanılmaktadır. Ancak bunu karıştıran ve genelde hata yapan birçok kişi de yer almaktadır. Özellikle bu kelimeler içerisinde en önemli hata sabretmek sözcüğü üzerinden öne çıkıyor. Peki, sabretmek nasıl yazılır? Sabretmek kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilen detayları derledik.

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Sabretmek kelimesi sabır ve etmek sözcüklerinin bir araya gelmesi kapsamında öne çıkar. Bu kelimenin ayrı şekilde mi yoksa bitişik mi yazılacağı merak edilmektedir. Bu konuda hem yazım hatası hem de okunuş üzerinden, çok sık hata yapılan kelimeler içerisinde geldiğini söylemek mümkün.

 Sabretmek Nasıl Yazılır?

 En çok merak edilen ve hem yazım hem de okunuşu kapsamında araştırılan sözcükler içerisinde sabretmek kelimesi gelmektedir. Bu bağlamda kelimenin doğru biçimde ele alınış hali, ‘Sabretmek’ şeklindedir. Yani sabır kelimesinin üzerindeki bazı harfler kaynamakta ve kullanılmamaktadır. Diğer bir de işte sabır ile etmek kelimeleri bir araya gelmek suretiyle sabretmek sözcüğünü oluşturmaktadır.

 Sabretmek Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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 Bazı kelimeler bir araya gelmek suretiyle artık yerleşik olarak Türkçede kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığında bu kelimeler içerisinde, ‘Sabretmek’ sözcüğü de gelmektedir. Bitişik olarak kullanılması ile beraber hem yazın hem de okunuş hatasından kurtulmak mümkün.

 ‘’Bu konuda sabretmek zorundasın.’’

 Bu şekilde cümle içerisinde taşıdığı anlam ile beraber amaca göre kullanılabilir. Özellikle yazın ve okunuş kapsamında en çok merak eden kelimelerden biridir.

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