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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.03.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

Sabreden Derviş Muradına Ermiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Sabreden Derviş Muradına Ermiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sabreden Derviş Muradına Ermiş atasözüyle sabırlı olan kişilerin er ya da geç hayallerini gerçekleştireceği ifade edilir. Muradına ermek isteyenler aceleci olmaktan kaçınmalı ve her şeyin bir zamanı olduğunu bilmelidir. Sabreden Derviş Muradına Ermiş atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için araştırdık ve örnek cümlelerle derledik.

Türk kültüründe sabır, en büyük erdemlerden biridir. Bunun için sabırla ilgili söylenmiş ve günümüze kadar gelmiş birçok atasözü bulunuyor. ''Sabır Acı Olsa da Meyvesi Tatlıdır.'', ''Sabrın Sonu Selamettir.'', ''Sabreyle işine, hayır gelsin başına''

 Sabreden Derviş Muradına Ermiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Birinci anlam: Bir hedefin ya da hayalin gerçekleşmesini sağlayan en önemli şeylerden biri sabır göstermektir. Sabırsız kişiler genelde aceleci davrandıkları için normalde başarıyla tamamlanacak girişimlerin bile başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.

 İkinci anlam: Hayatta her şeyin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Fazla şikayetçi olmadan doğru zamanın gelmesini beklemek de en büyük erdemlerden biri sayılmalıdır.

 Sabreden Derviş Muradına Ermiş atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Babam abime ''sabreden derviş muradına ermiş'' diyerek sabırlı olmasını öğütledi.

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