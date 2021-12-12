Şablon nedir, nasıl oluşturulur? Şablon nasıl çizilir, nasıl yapılır?

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Şablon kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Model 2- Örnek 3- Misal 4- Kalıp 5- Taslak 6- Temsil 7- Numune 8- Prototip

9- Emsal 10- Kopya

Şablon Nedir?

Yaklaşık 3 asırdır kullanılmakta olan şablon kelimesi hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır.

1- Sözlük Anlamı: Kalıp, örnek

2- Yan Anlamı: Örnek teşkil eden

3- Terim Anlamı: Yollardaki eğim oranını tespit etmeye yarayan alet.

Şablon Nasıl Oluşturulur?

Şablon oluşturmak için gerekli olan malzemeler şunlardır: 1- Kalem

2- Kopya kağıdı 3- Mukavva ya da karton 4- Makas

Beğenilen görsellerin çıktısı alınır. Görselle mukavva arasında kopya kağıdı yerleştirilir. Tükenmez ya da keçeli kalemle görselin üstünden geçilir. Sonrasında mukavvaya geçen resim istenilen renge boyanır. Son olarak maket bıçağı ya da makas ile mukavvadaki görsel kesilir. Aynı yöntemle bir birden fazla resim ve yazı stili yan yan getirilerek kolaj oluşturulabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, telif hakkı olan resimleri kullanmamaktadır. Çizim yeteneği olan kişiler şablonlarını kendisi oluşturmalı ya da telif hakkı bulunmayan resimlerden seçmelidir.

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Bilgisayar ortamında şablon oluşturmak isteyenler Word programını kullanabilir. Bunun dışında internette de sayısız şablon örneği mevcuttur.

Şablon Nasıl Çizilir, Nasıl Yapılır?

Web siteleri için şablon oluşturmak isteyenler için birden fazla seçenek mevcut. Bu seçeneklerin başında internetten indirilebilen ücretsiz şablonlar geliyor. Ancak bu şablonlar, orta seviyede olup profesyonel web-siteleri için uygun değildir. Blog sayfaları içinse hazır şablonlar ücretsiz olarak indirilebilir ve aralarından biri blog sayfasına uygulanabilir. Daha sonrasında sitenin taslağını değiştirmek isteyenler yine ücretsiz şablonlardan birini seçerek bilgisayarına ya da telefonuna indirebilir.

Web sitelerinin tasarımlarının profesyonel olmasını isteyenler ise bir grafik tasarımcısı ile anlaşabilir. Grafik tasarımcılarına yaptırılan şablonlar çok daha orijinal ve profesyonel olacağı için, sitedeki yazılar ve görseller çok daha net olur. Bu da gün içinde siteye daha fazla kişinin girmesini sağlar.