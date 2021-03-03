Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sabır her insanın yapabileceği bir şey değildir. Bir konu ile ilgili sabırlı olmak oldukça zor bir durumdur. Ancak bir konu ile ilgili sabır gösterdiğiniz zaman bu işin sonu tatlıya bağlanır. Bunun bilincinde olarak sabır ve sebat içinde olmanız ilerideki güzel günlerin habercisi niteliğindedir.

Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır Atasözünün anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar zor zamanlar geçirdikleri zaman bunun psikolojisi ile baş etmekte güçlük çekerler. Sanki zor zamanlar hiç geçmeyecekmiş gibi gelir. Ancak ne olursa olsun bir zaman sonra bu sıkıntılar geçecek ve güzel günler gelecektir. Sabreden kişiler mutlaka mükafatını alır.

Sabır Acıdır Meyvesi Tatlıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu zor zamanlardan sonra güzel günler de gelecek, sabır acıdır meyvesi tatlıdır.