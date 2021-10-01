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Sabıka kaydı nedir ve nereden alınır? Sabıka kaydı nasıl silinir ve sildirme işlemi nasıl yapılır

#Sabıka Kaydı#E-Devlet#Sivil
Sabıka kaydı nedir ve nereden alınır Sabıka kaydı nasıl silinir ve sildirme işlemi nasıl yapılır

Sabıka kaydı aynı zamanda adli sicil kaydı olarak ifade edilmektedir. Özellikle iş başvurusu ile beraber birçok farklı amaç altında mutlaka sabıka kaydının alınması gerekir. Peki, sabıka kaydı nedir ve nereden alınır? Sabıka kaydı nasıl silinir ve sildirme işlemi nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Türkiye Cumhuriyeti içerisinde her vatandaşın adli sicil kaydı bulunmaktadır. Bu belge içerisinde kişinin daha önce sabıkası olup olmadığına dair bilgiler bulunur. Başta iş başvurusu olmak üzere birçok değişik amaç doğrultusunda çoğu zaman bu belgeye ihtiyaç bulunmaktadır.

 Sabıka Kaydı Nedir?

 Kesinleşmiş mahkeme kararına bağlı olmak suretiyle, kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbiriyle belgelerin kaydedildiği sistem sabıka kaydı olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu durum adli sicil kaydı olarak öne çıkar. Vatandaşın devlet nezdinde tutulan suç kaydı şeklinde de anlatmak mümkün. Adli sicil kaydı halk arasında ise sabıka kaydı kelime grubu üzerinden bilinir. Günlük yaşam içerisinde birçok farklı amaç doğrultusunda bu kayda ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle iş başvurusunda bulunan kişiler, mutlaka müracaat ettiği yere bu belgeyi vermelidir. Aynı zamanda askere giderken ya da bu gibi birçok değişik alan için önemli bir yere sahip belgeler içerisinde gelir.

 Sabıka Kaydı Nereden Alınır?

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 En çok merak edilen konular içerisinde sabıka kaydının nereden alınacak olmasıdır. Farklı yöntemleri bu konuda kullanmak suretiyle sabıka kaydını temin etmek mümkündür. Genel olarak ise günümüzde artık e-devlet üzerinden giriş yapılmak suretiyle, kolayca sabıka kaydı alınabiliyor. Tabii aynı zamanda birebir olarak adliyeye gitmek suretiyle nüfus kimliği üzerinden bu belgeyi temin etmek mümkündür. Böylece amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanmak için sabıka kaydı alınabilir.

 Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

 Pek çok kişi adli sicil kaydında bulunan suç üzerinden bunun ne zaman silineceğini merak ediyor. Aslına bakılırsa adli sicil kaydı koşulları tamamlandığı vakit bu durum kendiliğinden silinir. Ancak adli sicil kaydı üzerinde hala mahkumiyet durumu görünüyor ise, bunu sildirmek adına adli sicil ve istatistik genel müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. O yüzden bu kurum için adli sicil kaydının silinmesi talebi edildiğine dair bir dilekçe yazılması gerekir. Yapılan başvuru ile beraber ele alınan inceleme doğrultusunda kayıt eğer gerekli koşullar oluşmuş ise silinir. Bundan sonra ise kişinin adli sicil kaydı üzerinde herhangi bir mahkumiyet hükmü yer almaz.

 Sabıka Kaydı Sildirme İşlemi Nasıl Yapılır?

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 Sabıka kaydını sildirmek için mutlaka resmi kurumlar bazında başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru ise adli sicil kaydı silmesi talebi ile beraber dilekçe üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru yapılacak olan kurum ise Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü olarak öne çıkıyor. Bu konuda destek ve yardım almak suretiyle, buraya uygun biçimde dilekçe hazırlanabilir.

 Yapılan inceleme ile beraber adli sicil kaydı üzerinden gerekli koşullar oluşmuş durumdaysa o vakit mahkumiyet hükmü silinir. Fakat henüz bu durum oluşmamış ise o zaman mahkumiyet geçerliliği sabıka kaydı üzerinde devam eder. Yapılacak olan bu başvuru için belirli aralıklarla linki yazılması ve başvuru yapılması önemlidir.

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 Sabıka Kaydı Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

 E-devlet üzerinden alınacak olan sabıka kaydı, yani adli sicil kaydı 6 ay süreyle kullanma hakkı vermektedir. Amaca uygun şekilde 6 ay süreyle bu belgeyi kullanmak mümkün. Fakat bazı durumlarda ilgili kurum ve kuruluş üzerinden, sabıka kaydının daha güncel tarihi talep edilebilir. Bu istek doğrultusunda ilgili yerden yeniden başvuru yapılarak adli sicil kaydı elde edilebilir.

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#Sabıka Kaydı#E-Devlet#Sivil