Saban Nedir? Saban Ne Zaman Bulundu? Saban Neyden Yapılır?

İnsanoğlu yaşamaya başladığı ilk çağlardan itibaren hayatta kalma mücadelesi içerisine girmiş ve bu çaba ile kendini sürekli geliştirmiş bir canlıdır. Hayatta kalma çabasının en başında su ve besin bulma eğilimi gelmiştir. Su ve besin olmazsa yaşamını sürdüremez, tüm koşullara adapte olabilme yeteneğine sahip olsa bile, bu iki temel yaşam kaynağına sürekli ulaşabilmesi gerekmektedir. İnsanların besin ihtiyacını karşılayabildikleri en temel kaynaklar arasında tarım ürünleri bulunur. Saban da tarım ile bağdaşmış bir terimdir.

Saban Nedir?

Saban, eski Türkçe “Sap” kelime kökeninden türemiş bir kelimedir. Saban günümüzde pek kullanılmayan ilkel bir tarım aletidir. Özellikle insanların tarımsal faaliyetlerinin ilk çağlarında çok kez kullanılmış olan bu alet, tarlayı ekilebilir hale getirmek için çift sürerken kullanılan bir aygıt olarak isimlendirilir. Bu aygıt sayesinde insanlar toprağı diledikleri şekilde işleyebilmiş, yetiştirmek istediği tarım ürününü ekebilmiş ve bu sayede tarımcılıkla uğraşabilmişlerdir.

Saban tarımın en önemli araçlarından birisidir. Saban ile toprağı sürmenin en büyük amacı, toprağın alt üst edilerek havalanmasını sağlamak, toprağın daha derin ve elverişli noktalarına ulaşıp bu noktalara tohumların ekilmesini sağlamaktır. Bu sayede tohum hem daha güçlü filizlenir hem de yağmur ve nem toprağın derinliklerinde daha uzun süre tutunacağı için daha çok ürün elde edilebilir.

Saban Ne Zaman Bulundu? Saban Neyden Yapılır?

Milattan önce 5. ve 6. yüzyıllarda Mezopotamya sınırları içerisinde ilk örneklerine rastlanan sabanın oldukça eski bir tarihi vardır. İnsanların toprağı eşeleyerek ektikleri tohumlardan daha fazla ürün aldıklarını anlaması ile saban kullanımına başlanılmıştır.

İnsanlar ilk olarak taş ve sopalarla toprağı işlemiş, daha sonralarda ise ağaç ve kayalar kullanılarak en ilkel sabanlar icat edilmiştir. Bu sabanlar ilk başlarda insan gücüyle çalıştırılsa da zamanla bazı eklentiler ve aletler sayesinde hayvan gücü ile günümüzde de makine gücü ile çalıştırılmaktadır. Sabanlar ilkel zamanlarda ağaç parçalarından yapılmış ve adına karasaban denilmiş, ancak günümüzde sağlam demir materyaller ile yapılarak adına pulluk denilmiştir.