Sabah Ola Hayrola atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her yeni gün, güneşin yeniden doğuşu yeni ümit ve başlangıçlar demektir. Ayrıca gündüz saatleri içerisinde yapılan her iş daha verimli ve kazançlıdır. Sabah saatlerini iyi değerlendirmek önemlidir.

Sabah Ola Hayrola Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar gündüz saatlerini çalışmak gece saatlerini ise dinlenmek için kullanır. Çünkü sabah aydınlığında yapılan iş daha bereketlidir. Bu yüzden söylenmiş olan sabah ola hayrola atasözünde, büyüklerimizi tecrübelerinden yola çıkarak bizlerde bir işe başlamak için sabahı beklemeliyiz. Çünkü sabahta hayır vardır. Bitmeyen işlerimizi de akşam dar vakte sıkıştırmak yerine sabahı beklemeliyiz.

Sabah Ola Hayrola Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bir iş yerinde çalışıyorsanız ve akşam çıkma saatiniz gelmesine rağmen arkadaşınız bitmeyen bir işi bitirmekte ısrarcı ise ona şöyle söyleyebilirsiniz; Şimdi uğraşmanın bir faydası olmaz dur bakalım sabah ola hayrola.