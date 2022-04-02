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Sabah Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sabahın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Sabah Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Sabahın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

12. yüzyılda literatüre giren sabah kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Gün doğumundan öğlen 12'ye kadar olan vakte sabah denir. Bu kelime birçok tamlama ve deyimde de kullanılır. Örneğin: ''Sabah şerifleriniz hayrolsun.'' Sabah kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile merak edilenleri sizler için derledik.

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 Sabah kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Akşam 2- Gece 3- Şeb 4- Şam 5- Leyl 

 Sabah Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1-Seher

 2- Sepide - Dem

 3- Kuşluk 

 Sabahın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- SEHER: 

 Sabah gibi seher kelimesi de Arapça kökenlidir. Seher aynı zamanda ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. 

 Örnek cümle:

 ''Seher vakti sokaktan tek tük insanlar geçiyordu.'' 

 2- SEPİDE - DEM 

 Dilimize Farsçadan geçen sepide kelimesinin sözlük anlamı beyaz ve aydınlıktır. Dem sözcüğü ise çağ, devir ve zaman anlamına gelir. Özellikle edebi eserlerde sıklıkla kullanılan sepide sözcüğü seher ve sabah kelimeleri ile eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümle: 

 ''Divan şairleri gazel ve kaside türündeki şiirlerinde sepide- dem kelimesini sık sık kullanmıştır.'' 

 3- KUŞLUK 

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 Oğuz Türklerinden bu yana kullanılan kuşluk kelimesi sabah tan ve sabah anlamına gelir. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Kuşluk vakti uyandığımda sadece kuşların sesi duyuluyordu.

 2- Her gün kuşluk vakti kalkar en az Biz bir saat boyunca yürüyüş yapardı

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