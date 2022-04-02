Sabah Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sabahın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Sabah kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Akşam 2- Gece 3- Şeb 4- Şam 5- Leyl

Sabah Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1-Seher

2- Sepide - Dem

3- Kuşluk

Sabahın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- SEHER:

Sabah gibi seher kelimesi de Arapça kökenlidir. Seher aynı zamanda ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor.

Örnek cümle:

''Seher vakti sokaktan tek tük insanlar geçiyordu.''

2- SEPİDE - DEM

Dilimize Farsçadan geçen sepide kelimesinin sözlük anlamı beyaz ve aydınlıktır. Dem sözcüğü ise çağ, devir ve zaman anlamına gelir. Özellikle edebi eserlerde sıklıkla kullanılan sepide sözcüğü seher ve sabah kelimeleri ile eş anlamlıdır.

Örnek Cümle:

''Divan şairleri gazel ve kaside türündeki şiirlerinde sepide- dem kelimesini sık sık kullanmıştır.''

3- KUŞLUK

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Oğuz Türklerinden bu yana kullanılan kuşluk kelimesi sabah tan ve sabah anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Kuşluk vakti uyandığımda sadece kuşların sesi duyuluyordu.

2- Her gün kuşluk vakti kalkar en az Biz bir saat boyunca yürüyüş yapardı