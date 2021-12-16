Saba ne demek, ne anlama gelir? Saba kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladıkAsgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık!#Asgari Ücret
Milyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktıMilyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktı#Asgari Ücret
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Asgari ücrette tarihi artış Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldıAsgari ücrette tarihi artış! Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldı#Asgari Ücret
Bahçeliden asgari ücret açıklaması: Yüreklere su serptiBahçeli'den 'asgari ücret' açıklaması: Yüreklere su serpti#MHP
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Modadaki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler Ayhan Sicimoğlu isyan etmiştiModa'daki iğrenç olayda akılalmaz ifadeler! Ayhan Sicimoğlu isyan etmişti#Moda
NATOdan Rusya açıklaması... Putini çıldırtacak fotoğrafı verdilerNATO'dan Rusya açıklaması... Putin'i çıldırtacak fotoğrafı verdiler! #RUSYA
BDDKdan önemli açıklama Amacı dışında kullanılan krediler için talimatBDDK'dan önemli açıklama! Amacı dışında kullanılan krediler için talimat#BDDK
Korkunç infaz 7 kişi halka açık yerde infaz edildiKorkunç infaz! 7 kişi halka açık yerde infaz edildi#Kuzey Kore
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
Sadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin olduSadece 30 dolara satılmıştı... Gerçek ortaya çıktı bir anda zengin oldu! #Albrecht Dürer
‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi!#Cem Yılmaz
Beşiktaş için çarpıcı iddia Taraftar kabul etmez, artık Şenol Güneş...Beşiktaş için çarpıcı iddia! "Taraftar kabul etmez, artık Şenol Güneş..."#Beşiktaş
HABERLEREğitim Haberleri

Saba ne demek, ne anlama gelir? Saba kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Saba#Saba Ne Demek
Saba ne demek, ne anlama gelir Saba kelimesinin TDK sözlük anlamı

Anlamı merak edilerek araştırılan farklı kelime türleri bulunuyor. Araştırılan kelimelerin anlamları doğru olarak öğrenilmek isteniyor. Saba kelimesini merak eden her birey, anlamı hakkında doğru bilgilere sahip olmak istiyor. Saba kelimesinin anlamı merak edilen konulardan biri oluyor. Saba ne demek, ne anlama gelir? Saba kelimesinin TDK sözlük anlamı ile ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Anlamı merak edilen saba kelimesi yaygın tercih edilen bir kelimedir. Saba kelimesinin TDK'ya göre açıklanan anlamı sabah yelidir. Sabah yeli anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

 Saba Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Her kelimenin sahip olduğu anlamlar kullanım açısında oldukça önemlidir. Anlamı bilinmeyen kelimeler kullanıldığında anlam bozulması yaşanacaktır. Saba kelimesinin anlamını bilmeyen kişiler, araştırma yaparak doğrusunu öğrenmek istiyor. Herhangi bir yazı içerisinde kullanılan saba kelimesinin hangi anlamı taşıdığı merak ediliyor. Saba kelimesi, sabah yeli anlamıyla bilinen bir kelimedir. Farklı anlamlarda kullanılması TDK tarafından uygun bulunmuyor. TDK'ya göre belirlenen anlamda kullanılması gerekiyor.

 Saba Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Saba kelimesi çok yaygın görülen bir kelime değildir. İnternet üzerinde karşılaşılan ve anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Saba kelimesini gören bireyler, hangi anlamda kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Saba kelimesinin TDK'da belirlenen bir anlamı bulunuyor. TDK'Ya göre saba kelimesi, sabah yeli anlamındadır. Kitaplarda karşılaşılan önemli kelimelerden biridir. Arapça kökenli olan saba kelimesi, Türkçe dilinde de kullanılıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Saba#Saba Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık