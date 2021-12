Saatte AM ve PM arasındaki fark nedir? AM ile PM farkı

Haberin Devamı

Saatte bulunan terimlerin birçok anlamı bulunuyor. AM ile PM arasındaki fark oldukça büyüktür. AM terimi öğleden önce, PM ise öğleden sonrayı ifadeden saat terimleridir.

Saatte AM ve PM Arasındaki Fark Nedir?

Saatler günümüzde çok tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor. İnsanlar işlerini halledebilmek veya zamandan haberdar olmak için saatleri tercih ediyor. Saatlerin birçok modelinde farklı terimler vardır. Saatlerde görülen AM ve PM terimleri herkesin ilgisini çekiyor. Saatlerde kullanılan terimlerle alakalı yapılan birçok araştırma bulunuyor. AM ile PM arasında bulunan farklar oldukça açıktır. İngilizce dilinde 24 saat dilimleri tercih edilmiyor. Sabahla akşam saatleri arasındaki farkı belirtmek için AM ile PM terimleri kullanılıyor.

AM ile PM Farkı

Haberin Devamı

İngilizcede 12 saatlik dilim tercih ediliyor. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 24 saat tamamlanıyor. Öğleden önce olan saatleri belirtmek için AM terimi kullanılıyor. Öğleden sonra olan 12 saat için saatlerde PM terimi kullanılıyor. Her bir 12 saat için AM ile PM terimleri kullanılıyor.