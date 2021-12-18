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Saatte AM ve PM arasındaki fark nedir? AM ile PM farkı

Saatte AM ve PM arasındaki fark nedir AM ile PM farkı

Herkesin tercih ettiği ürünler arasında saatler bulunuyor. Saatler, saati öğrenmek için kullanılan ürünlerdir. Saatlerde bulunan AM ile PM terimleri için birçok kişi araştırma yapıyor. AM ile PM terimlerinin neyi ifade ettiği ve hangi farklara sahip olduğu araştırılan saat bilgileri arasındadır. Saatte AM ile PM arasındaki fark nedir? AM ile PM farkı hakkında sizler için detayları derledik.

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Saatte bulunan terimlerin birçok anlamı bulunuyor. AM ile PM arasındaki fark oldukça büyüktür. AM terimi öğleden önce, PM ise öğleden sonrayı ifadeden saat terimleridir.

 Saatte AM ve PM Arasındaki Fark Nedir?

 Saatler günümüzde çok tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor. İnsanlar işlerini halledebilmek veya zamandan haberdar olmak için saatleri tercih ediyor. Saatlerin birçok modelinde farklı terimler vardır. Saatlerde görülen AM ve PM terimleri herkesin ilgisini çekiyor. Saatlerde kullanılan terimlerle alakalı yapılan birçok araştırma bulunuyor. AM ile PM arasında bulunan farklar oldukça açıktır. İngilizce dilinde 24 saat dilimleri tercih edilmiyor. Sabahla akşam saatleri arasındaki farkı belirtmek için AM ile PM terimleri kullanılıyor.

 AM ile PM Farkı

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 İngilizcede 12 saatlik dilim tercih ediliyor. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 24 saat tamamlanıyor. Öğleden önce olan saatleri belirtmek için AM terimi kullanılıyor. Öğleden sonra olan 12 saat için saatlerde PM terimi kullanılıyor. Her bir 12 saat için AM ile PM terimleri kullanılıyor.

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