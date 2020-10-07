Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını kim yazmıştır? Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Usta yazarın usta ile kaleme aldığı saatleri ayarlama enstitüsü kitabı geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Roman dalında yazılan bu kitap farklı bir tema ile okuyucuya sunulmuştur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı geçtiğimiz ayda kitapçılarda en çok sipariş edilen kitaplar arasında yer aldı ayrıca internette de en fazla aratılan kitaplar arasında yer almıştır. Peki, Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını kim yazmıştır? Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının konusu nedir? Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının özeti nedir? İşte Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabına dair tüm bilgiler.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1961 yılında yayınlanmış bir eserdir. Türk edebiyatının en güzel eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ilk kez dergah yayınları tarafından yayınlanmıştır. Kitap toplamda 382 sayfalık bir romandır. Edebi kurgunun bir örneklerinden olan bu kitap aynı zamanda eleştirel bir romandır.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kitabı Konusu ve Anafikri

Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabının konusu Türk milletinin Doğu ve Batı kültürü arasında kalmışlığını konu edinir. Kitabın ana fikri ise insanın kafa yorduğu Doğu ve Batı arasındaki kalmışlığın aslında hiçbir önemi yoktur.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kitabını Kim Yazmıştır?

Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını Türk edebiyatının öncü yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar yazmıştır.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Özet

Hayri'nin dayısı Hayri 10 yaşına geldiğinde yaş günü olarak ona bir saat hediye etmiştir. Dayısı tarafından saat alan Hayri, bu saati çok beğenir ve hemen koluna takar. Dayısının hediye ettiği saat sonrası artık saatler onun için bir tutku haline gelmiştir. Bundan dolayı Hayri iş hayatına da bir saatçinin yanında çırak olarak başlar. Yanında başladığı ustası sıradan bir usta değildir. Şehrin en iyi saatçilerin yanında çalışmaya başlar. Aynı zamanda ustası Nuri Efendi Mukavvithane'de bir devlet memurudur.

Hayri ustası Nuri Efendiye'ye hayrandır. Onu idolü olarak görür. Onun yanında çalışırken hiç yorulmaz çünkü işini ustasının yanında severek yapmaktadır. 1. Dünya savaşı patlak verir. Hayri bundan ötürü askere çağrılır. Tam 4 yıl askerlik yapar ve İstanbul'a döner. İstanbul'a döndükten sonra Emine adlı kişi ile evlenir.

Mutlu bir evliliği vardır. Fakat Emine amansız bir hastalığa yakalanır ve vefat eder. Daha sonra ise fırsatları iyi değerlendirmeyi bilen biri olan Halit ile karşılaşır. Onunla tanışır ve sohbet eder. Halit, Hayri'nin saatlere takıntılı olduğunu görür. Birlikte bir "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" kuralım der. Bu teklifi düşünen Hayri, Halit'in teklifini kabul eder ve burayı kurarlar. Kurmuş oldukları bu enstitü zaman içinde genişler ve gelişir. Yabancı ülkelerden bile artık sipariş almaya başlarlar. Hayri bundan ötürü oldukça mutludur.

Hayri daha sonra Selma hanım ile karşılaşır. Selma hanım ile ikinci kez dünya evine girer. Fakat Selma hanım onu aldatır. Sınıf arkadaşından ve ikinci eşinden ihanet gören Hayri çok üzülür. Selma hanım hamiledir. Doğan çocuk ise Halit'e oldukça fazla benzemektedir. Fakat Hayri saf bir karakterdir. Böyle olduğunu hiç düşünmez. Enstitüde işler kötü gitmeye başlamıştır. Amerika'dan bir heyet gelir ve bu kurumun son derecede gereksiz olduğunu söylerler.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Karakterleri

- Hayri

- Halit

- Doktor Ramiz

- Cemal Bey

- Muvakkit Nuri

- Emine

- Pakize

- Selma