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Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Arapça kökenli bir kelime olan saat, hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Akrep yelkovan, saniyeden oluşan ve zamanı göstermeye yarayan aletlere saat denir. Kol saati ve duvar saati, en çok kullanılan saat çeşitleri arasında yer alır. Bu kelime mecazen, içinde bulunulan zaman manasına gelir. Saat kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Bu kelime birçok kalıp ifade ve tamlamada yer alır. Örnekler: 1- Saat farkı

 2- Saat başı 3- Saati Saatine 

 Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Sayaç

 2- Vakit

 3- Devran

 4- Zaman 

 Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- SAYAÇ: 

 Öz Türkçe bir sözcük olan sayaç, saymak fiilinden türetilmiştir. Bir şeyin miktarını ve hızını ya da geçen süreyi ölçmeye yarayan mekanizmalara sayaç denir. 

 Örnek Cümle:

 ''Bugün babamla birlikte sayaçları tamir ettik.'' 

 2- VAKİT: 

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan vakit kelimesi, zaman ve saat sözcükleri ile eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümleler:

 1- Ne vakit fotoğraflarımıza baksam yaşadığımız güzel günleri hatırlıyorum.

 2- Vakitli vakitsiz aradıkları için telefonu sessize almak zorunda kaldım. 

 3- DEVRAN: 

 Devran kelimesi Farsçada hareket etmek ve dönmek anlamına gelen ''devir'' sözcüğünden türetilmiştir. Devran kelimesi hem dünya ve felek hem de zaman anlamına gelir. 

 Örnek Cümleler: 

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 1-Bu devran gelir geçer, bugün ağlayanlar yarın güler.

 2- Devran kah ağlattı kah güldürdü bizi.

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