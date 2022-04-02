Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Bu kelime birçok kalıp ifade ve tamlamada yer alır. Örnekler: 1- Saat farkı
2- Saat başı 3- Saati Saatine
Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Sayaç
2- Vakit
3- Devran
4- Zaman
Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- SAYAÇ:
Öz Türkçe bir sözcük olan sayaç, saymak fiilinden türetilmiştir. Bir şeyin miktarını ve hızını ya da geçen süreyi ölçmeye yarayan mekanizmalara sayaç denir.
Örnek Cümle:
''Bugün babamla birlikte sayaçları tamir ettik.''
2- VAKİT:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan vakit kelimesi, zaman ve saat sözcükleri ile eş anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1- Ne vakit fotoğraflarımıza baksam yaşadığımız güzel günleri hatırlıyorum.
2- Vakitli vakitsiz aradıkları için telefonu sessize almak zorunda kaldım.
3- DEVRAN:
Devran kelimesi Farsçada hareket etmek ve dönmek anlamına gelen ''devir'' sözcüğünden türetilmiştir. Devran kelimesi hem dünya ve felek hem de zaman anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1-Bu devran gelir geçer, bugün ağlayanlar yarın güler.
2- Devran kah ağlattı kah güldürdü bizi.