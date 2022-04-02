Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Bu kelime birçok kalıp ifade ve tamlamada yer alır. Örnekler: 1- Saat farkı

2- Saat başı 3- Saati Saatine

Saat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Sayaç

2- Vakit

3- Devran

4- Zaman

Saatin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- SAYAÇ:

Öz Türkçe bir sözcük olan sayaç, saymak fiilinden türetilmiştir. Bir şeyin miktarını ve hızını ya da geçen süreyi ölçmeye yarayan mekanizmalara sayaç denir.

Örnek Cümle:

''Bugün babamla birlikte sayaçları tamir ettik.''

2- VAKİT:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan vakit kelimesi, zaman ve saat sözcükleri ile eş anlamlıdır.

Örnek Cümleler:

1- Ne vakit fotoğraflarımıza baksam yaşadığımız güzel günleri hatırlıyorum.

2- Vakitli vakitsiz aradıkları için telefonu sessize almak zorunda kaldım.

3- DEVRAN:

Devran kelimesi Farsçada hareket etmek ve dönmek anlamına gelen ''devir'' sözcüğünden türetilmiştir. Devran kelimesi hem dünya ve felek hem de zaman anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

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1-Bu devran gelir geçer, bugün ağlayanlar yarın güler.

2- Devran kah ağlattı kah güldürdü bizi.