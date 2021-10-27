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S ile başlayan kelimeler nelerdir? Sonu s harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

#S İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?#İsimler#İller
S ile başlayan kelimeler nelerdir Sonu s harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

R harfinden sonra, Ş harfinden önce gelen S, alfabemizin 22. harfidir S harfiyle başlayan il ve ilçelerimiz şunlardır: 1- Samsun 2- Sivas 3- Saray 4- Safranbolu 5- Salihli 6- Sinop 7- Siirt 8- Sakarya. Serkan, Semih, Selim ve Salih ise ülkemizde erkek çocuklarına verilen en popüler isimler arasında yer alıyor. S harfi ile başlayan ve biten kelimeler nelerdir detayları ile derledik.

 

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S harfi ile başlayan ülkeler ve diğer şehirler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Seul 2- Singapur 3- Sazlburg 4- Sri Lanka 5- San Marino

S HARFİ İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Sis

2- Söz

3- Sal

4- Siz

5- Sel

6- San

7- Siz

8- Sav

S HARFİ İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Sine

2- Sair

3- Sade

4- Sual

5- Soru

6- Sele

7- Saye

8- Sopa

9- Skor

10- Spor

11- Saba

12- Saki

S HARFİ İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Sunum

2- Sadet

3- Saklı

4- Sepet

5- Sufle

6- Sabah

7- Saban

8- Sargı

9- Sarma

10- Saçma

11- Sanki

12- Sulak

13- Sınav

14- Siren

15- Selvi

16- Saman

17- Sivri

S HARFİ İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Sünepe

2- Sürahi

3- Sonsuz

4- Suizan

5- Sadaka

6- Safari

7- Samimi

8- Saraka

9- Serkeş

10- Semere

S HARFİ İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Sigorta

2- Süpürge

3- Salacak

4- Sirayet

5- Satranç

6- Sadakat

7- Silikon

8- Sustalı

9- Sıradan

10- Senfoni

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S HARFİ İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Salıncak

2- Sözleşme

3- Sakarlık

4- Samanlık

5- Seremoni

S HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Has

2- Kas

3- Kös

4- Tas

5- Yas

6- Pus

7- Pis

S HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Yeis

2- Reis

3- Enis

4- Beis

5- Abes

6- Pars

7- Kros

8- Lens

9- Klas

S HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Tavus

2- Efsus

3- Kalas

4- Virüs

5- Halas

S Harfi ile Biten 6 Harfli Kelimeler

1- Kuskus

2- Nesnas

3- Balans

4- Kuvars

S HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Bilakis

2- Hemcins

S HARFİ İLE BİTEN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Tolerans

2- Referans

3- Kontrbas

 

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