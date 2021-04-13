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GeriSözlük Ş Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
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Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:36 | Son Güncelleme:

Ş Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

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Ş Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

S harfinden sonra gelen Ş, alfabenin 23 harfidir. Resmi yazışmalarda ve çeşitli belgeler ''Şirket'' kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. ''Ş'' ile başlayan ülke ve hayvan bulmak zor olduğu için isim - şehir oyunlarında bu kısımlar genellikle boş bırakılır. Merak edenler için Ş harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimlerini derledik.

Ülkemizde Ş harfi ile başlayan iki şehir bulunuyor. Bunun dışında dünya genelinde ilk harfi Ş olan sadece bir ülke yer almaktadır.

 Ş Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

 Şempanze

 Şafak Kelebeği

 Şamua

 Şahane Ceviz Kelebeği

 Şeritli Karıncayiyen

 Şişe Burunlu Balina

 Şahane Antilop

 Ş Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

 Şırnak

 Şanlıurfa

 Ş harfi ile başlayan Ülke

Şili

 Ş Harfi ile Başlayan İsim

 Ş harfi ile başlayan erkek isimleri

 Şenol

 Şensoy

 Şaik

 Şehmuz

 Şakir

 Şaban

 Şafak

 Şadi

 Şahan

 Şahin

 Şahiner

 Şahsuvar

 Şamil

 Şener

 Şansal

 Şatır

 Şazi

 Şebab

 Şefik

 Şehryar

 Şemsettin

 Şemsi

 Şeref

 Şevket

 Şevki

 Şinası

 Ş harfi ile başlayan kadın isimleri:

 Şenay

 Şengül

 Şahika

 Şadiye

 Şahane

 Şafaknur

 Şahmelek

 Şahnur

 Şahika

 Şefika

 Şerife

 Şebnem

 Ş Harfi ile Başlayan Eşya

 Şezlong

 Şal askısı

 Şimendifer

 Şemsiye

 Şal

 Şemsiye bidonu

 Ş Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 İlk harfi Ş olan sadece bir bitki bulunmaktadır: Şerbetçi Otu

 Ş Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Şemsiye çiçeği

 Şakayık

 Şebboy

 Ş Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

 Şadok

 Şeftali

 Ş Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri

 Şakrak Kuşu

 Şahin

 Şeker Kuşu

Ş harfi ile başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 Şahika Tekad

 Şahika Koldemir

 Şerife Ünsal

 Şebnem Özinal

 Ş harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:

 Şevket Çoruh

 Şener Şen

 Şevket Altuğ

 Şafak Sezer

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