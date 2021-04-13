Ş Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
S harfinden sonra gelen Ş, alfabenin 23 harfidir. Resmi yazışmalarda ve çeşitli belgeler ''Şirket'' kelimesinin kısaltması olarak kullanılır. ''Ş'' ile başlayan ülke ve hayvan bulmak zor olduğu için isim - şehir oyunlarında bu kısımlar genellikle boş bırakılır. Merak edenler için Ş harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimlerini derledik.
Ülkemizde Ş harfi ile başlayan iki şehir bulunuyor. Bunun dışında dünya genelinde ilk harfi Ş olan sadece bir ülke yer almaktadır.
Ş Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Şempanze
Şafak Kelebeği
Şamua
Şahane Ceviz Kelebeği
Şeritli Karıncayiyen
Şişe Burunlu Balina
Şahane Antilop
Ş Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri
Şırnak
Şanlıurfa
Ş harfi ile başlayan Ülke
Şili
Ş Harfi ile Başlayan İsim
Ş harfi ile başlayan erkek isimleri
Şenol
Şensoy
Şaik
Şehmuz
Şakir
Şaban
Şafak
Şadi
Şahan
Şahin
Şahiner
Şahsuvar
Şamil
Şener
Şansal
Şatır
Şazi
Şebab
Şefik
Şehryar
Şemsettin
Şemsi
Şeref
Şevket
Şevki
Şinası
Ş harfi ile başlayan kadın isimleri:
Şenay
Şengül
Şahika
Şadiye
Şahane
Şafaknur
Şahmelek
Şahnur
Şahika
Şefika
Şerife
Şebnem
Ş Harfi ile Başlayan Eşya
Şezlong
Şal askısı
Şimendifer
Şemsiye
Şal
Şemsiye bidonu
Ş Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
İlk harfi Ş olan sadece bir bitki bulunmaktadır: Şerbetçi Otu
Ş Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Şemsiye çiçeği
Şakayık
Şebboy
Ş Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri
Şadok
Şeftali
Ş Harfi ile Başlayan Kuş İsimleri
Şakrak Kuşu
Şahin
Şeker Kuşu
Ş harfi ile başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
Şahika Tekad
Şahika Koldemir
Şerife Ünsal
Şebnem Özinal
Ş harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:
Şevket Çoruh
Şener Şen
Şevket Altuğ
Şafak Sezer