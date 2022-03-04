S Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? S Simgesi Olan Element

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S elementi doğada bulunan ve katı bir şekilde bulunan kükürt elementinin sembolüdür. S simgesi kükürt anlamında kullanılmaktadır.

S Hangi Element?

Kimya alanına ilgi duyan ya da bu alanda çalışmalar yapan kişiler periyodik tablodaki elementleri araştırır. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen ve araştırılan elementlerden biri S elementidir. S elementi doğada katı bir şekilde bulunan kükürt elementinin karşılığı olarak periyodik tabloda yerini almıştır. S elementinin atom numarası 16'dır.

Kimya alanında çalışanların ve fen bilimlerine ilgi duyanların araştırdığı ve ilgilendiği konular arasında periyodik tablo bulunmaktadır. S elementinin periyodik tablodaki yeri de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. S elementi periyodik tabloda nerede sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

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S Elementi Periyodik Tabloda Nerede?

S elementi periyodik tabloda 16 atom numarasına sahip bir elementtir. S simgesi 16.grubun 3.periyodunda ve P grubunda yer almaktadır. S elementi kükürt elementinin karşılığı olarak periyodik tabloda yerini almıştır. Kimya ve fen bilimleri alanına ilgi duyan kişiler tarafından periyodik tablo ve elementler araştırılmaktadır.