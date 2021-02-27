Rüzgarın Önüne Düşmeyen Yorulur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur atasözünün bize çok önemli şeyler anlattığı aşikar olmaktadır. Bu atasözü genel olarak düzen ve bu düzene uyum ile ilgili olmaktadır.

Rüzgarın Önüne Düşen Yorulur Atasözünün Anlamı Nedir?

Rüzgarın önüne düşen yorulur atasözünün bizlere anlatmak istediği şunlar olmaktadır: Toplum düzeninde yerleşik olarak bulunan kurallar herkes tarafından kabul görülen ve bu kurallara uygun bir şekilde yaşanması gerekli ve normal görülen kurallar olmaktadır.

Atasözünde geçen rüzgardan toplumsal olarak kabul edilmiş bu kurallara gönderme yapmaktadır. Daha net olarak açıklamak gerekirse; toplum kurallarını hiçe sayan ve bunlar yokmuş gibi davranan kişiler bu davranışlarının zararlarını görmektedir. Diğer bir yandan toplumun kuralları insanları kötülük etmeye sevk ediyorsa bu kurallara da uyumamak en iyisi olmaktadır.

Rüzgarın önüne düşmeyen çok yorulur atasözünün Cümle içerisindeki kullanımı

Büyüklerine karşı saygılı davranmayan Ahmet bunun cezasını çok çekti. Çünkü rüzgarın önüne düşmeyen yorulur olduğunu geç öğrendi.