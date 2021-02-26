Rüzgara Tüküren Kendi Yüzüne Tükürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Rüzgara Tüküren Kendi Yüzüne Tükürür sözü çift anlamlı bir atasözüdür. Hem düşüncesizce hareket edenleri hem de kendi gücünü aşan işlere kalkışan kişileri eleştirmek için kullanılır. Rüzgara Tüküren Kendi Yüzüne Tükürür atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümleler ile birlikte detayları derledik.
Bu sözle başına buyruk, sabırsız ve inatçı kişiler de eleştirilir. Sonunu düşünmeden harekete geçen kişilerin akıbeti rüzgara karşı tüküren kişilerinkine benzetilir.
Rüzgara Tüküren Kendi Yüzüne Tükürür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
- Anlam: Hazırlık yapmadan ve gerekli şartları sağlamadan harekete geçmek, insana faydadan çok zarar getirir. İnsan çevresindeki şartları iyi değerlendirmeli ve buna göre eyleme geçmelidir. Aksi takdirde her hamlesiyle kendisine ve yaptığı planlara zarar verir.
- Anlam: Üzerine hiç düşünmeden yapılmaya başlanan işler, hayal ettiğimiz gibi sonuçlanmaz. Durum değerlendirmesi yapmadan harekete geçenler, er ya da geç yaptıkları şeylerden zarar görürler.
Rüzgara Tüküren Kendi Yüzüne Tükürür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
1- Boşuna uğraşıyorsun, rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür.
2- Bu hayatta kendi yüzüne tükürmek istemiyorsan, rüzgara doğru tükürmeyeceksin.