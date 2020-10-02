Rüzgar türbini nedir? Rüzgar türbini çeşitleri nelerdir? Rüzgar türbini motoru ve çalışma prensibi

Rüzgar enerjisi, sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan enerji türüdür. Bununla birlikte yeryüzünde mevcut bulunan fiziki farklılıklara bağlı olarak güneşin atmosferi farklı ısıtması da rüzgar enerjisinin kaynakları arasında yer alır. Atmosferdeki basınç farklılıklarının meydana getirdiği rüzgar enerjisi, bir başka deyişle güneş enerjisinin farklı bir çeşididir. Rüzgar enerjisinden elektrik üretme işlemi, rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü ile gerçekleştirilir.

Rüzgar Türbini Nedir?

Rüzgar türbini, rüzgardaki kinetik enerjiyi ilk önce mekanik enerjiye daha sonra ise elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Rüzgar türbinleri çeşitli ekipmanlardan oluşur. Bu ekipmanlar arasında kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri, elektrik ve elektronik elemanlar ile pervaneler yer alır. Rüzgar türbinlerinde doğru akım jeneratörleri, senkron jeneratörler ve asenkron jeneratörler olmak üzere üç farklı jeneratör kullanılmaktadır.

Rüzgar Türbini Çeşitleri Nelerdir?

Rüzgar türbinleri dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgar etkilerine, dişli özelliklerine ve kurulum konumlarına göre sınıflandırılmaktadır.

- Dönme Eksenlerine Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri:

Rüzgar türbinleri dönme eksenlerine göre üç gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar şöyledir: Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dikey eksenli rüzgar türbinleri, eğik eksenli rüzgar türbinleri.

- Kanat Sayılarına Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri:

Bu tarz rüzgar türbini çeşitleri şöyle sıralanabilir: Tek kanatlı rüzgar türbinleri, çift kanatlı rüzgar türbinleri, üç kanatlı rüzgar türbinleri, çok kanatlı rüzgar türbinleri.

- Rüzgarın Geliş Yönüne Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri:

Rüzgarın geliş yönüne göre rüzgar türbini çeşitleri arasında rüzgarı önden alan rüzgar türbinleri ile rüzgarı arkadan alan rüzgar türbinleri bulunmaktadır.

- Maksimum Güçlerine Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri:

Maksimum güçlerine göre rüzgar türbini çeşitleri: Küçük güçlü rüzgar türbinleri, orta güçlü rüzgar türbinleri, büyük güçlü rüzgar türbinleri ve çok büyük güçlü rüzgar türbinleri şeklindedir.

- Dişli Kutusu Bulundurup Bulundurmamasına Göre Rüzgar Türbini Çeşitleri:

Dişli kutusu bulundurup bulundurmamasına bağlı olarak farklı rüzgar türbini çeşitleri göze çarpmaktadır. Bu rüzgar türbinleri arasında dişli kutusu bulunduran rüzgar türbinleri ve dişli kutusu bulundurmayan rüzgar türbinleri dikkat çekmektedir.

Rüzgar türbinlerinin kullanım yerleri ve amaçlarına göre en uygun çeşitlerde üretilmeleri ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olmaları kullanıcılara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Pek çok çeşitleri bulunan bu rüzgar türbinlerine günümüzde kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Bu durumda kaliteli ve güvenilir, günün ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edebilen üreticilerin önemli bir payı vardır.

Rüzgar Türbini Motoru ve Çalışma Prensibi

Rüzgar türbini çalışma prensibinde genel olarak akışkan olan hava türbine doğru hareket eder ve türbinin kanatları bu şekilde dönmeye başlar. Kanatların dönmesi ile beraber göbek kısmında yer alan kanatların birleşim bölgesine bağlı olan şaft dönmeye başlar. Dişli kutuları sayesinde dönme hızı artırılarak yüksek hızlı şaft, jeneratöre kinetik enerjiyi aktarmaktadır. Rüzgar türbin motoru, rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüşüm sürecinde en temel unsur olup kaliteli ve güçlü bir motor sistemi ile hedeflenen üretime en hızlı ve etkin şekilde ulaşılabilmektedir.

Bir diğer anlatım ile rüzgar türbinlerinin çalışma prensibinde pervanenin dönme hareketi neticesinde meydana gelen kinetik enerji türbinin diğer parçalarının bulunduğu makine yeri bölümünde elektriğe dönüştürülür. Pervanenin arka kesiminde bulunan makine yerinde dişli kutusu, jeneratör ve diğer aksanları vardır. Pervanelerinin dönme hareketi bir şaft ile dişli kutusuna iletilmektedir. Şaft, jeneratörün elektrik üretimi açısından yeterli yüksek devire haiz olmadığından dişli kutusuyla yüksek devirlere çıkarım sağlanır. Jeneratör kapasitesine ve şaftın devrine göre elektrik üretimi olmaktadır.