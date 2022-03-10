Rüzgar frekans gülü nedir ve ne işe yarar? Rüzgar frekans gülü özellikleri

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Taşımış olduğu anlam ve görev ile beraber coğrafi açıdan rüzgar frekans gülü kullanılmaktadır. Bu yapı aynı zamanda rüzgar diyagramı olarak da bilinir. Böylece birçok değişik alan üzerinden rüzgar ile ilgili farklı durumların öğrenilmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.

Rüzgar Frekans Gülü Nedir?

Herhangi bir yerde rüzgarın esme sıklığını gösteren diyagrama rüzgar frekans gülü ismi verilir. Sadece hakim rüzgar yönü değil aynı zamanda yer şekilleri üzerinde birçok farklı bilgi verdiğini ifade etmek mümkün. Böylece ilgili bölgede kullanılan rüzgar frekans gülü sayesinde, rüzgarın Esme sıklığının yanı sıra, yer şekillerinin uzanış doğrultusu hakkında bilgi alma şansı yakalanır. Tabii bu şekilde daha birçok farklı amacı ve görevi olduğunu ifade etmek mümkündür.

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Rüzgar Frekans Gülü Ne İşe Yarar?

Taşımış olduğu görevleri ve yararları bakımından Rüzgar frekans gülü günümüzde önemli bir yer taşır. Öncelikle herhangi bir yer üzerinden rüzgarın esme sıklığını gösterdiğini ifade etmek gerekir. Bununla birlikte o yerle ilgili yer şekillerinin uzanış yönü belirtir. Birçok değişik dağlık alan ya da boğaz üzerinden bu konudaki gerekli bilgileri veren önemli yapılar içerisinde yer alır. Tabii Bununla birlikte valiler, sıradağlar ve engebesiz alanlar gibi birçok farklı yer öne çıktığını söylemek mümkün.

Rüzgar Frekans Gülü Özellikleri

Öne çıkan faydaları ve görevleri ile beraber, aynı zamanda rüzgar frekans gülü birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikler aynı zamanda belli başlı farklı yerler üzerinden, görevlerini tanımlamış olur.

- Rüzgar frekans gülüne bakmak suretiyle hakim rüzgar yönü ve yer şekillerinin uzanış yönü anlaşılır.

- Sıradağlar, boğazlar, engebesiz alanlar ve vadilerinin gerçek rüzgar yönleri tespit edilir.

- Birçok farklı alan üzerinde nokta şekilde kullanım olanağı sağlar.

Öne çıkan özellikleri ile beraber günümüzde Rüzgar frekans gülü önemli bir yere sahiptir. Özellikle yer şekilleri ile Rüzgar yönünü belirleme noktasında büyük öneme sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

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Rüzgar Frekans Gülü Nasıl Kullanılır?

Rüzgar frekans gülü genel olarak yönler kullanılmak suretiyle grafik üzerinden ele alınır. Bu grafikler aynı zamanda doğru üzerinde ifade edilmektedir. Kuzey ve Güney ile beraber doğu ve batı ilk olarak (+) biçiminde gösterilir. Daha sonra bu şekil üzerinden çapraz biçimde yine doğrular çizilir. Böylece Kuzey Doğu ve Güneydoğu ile beraber kuzey batı ve güney batı gibi kısaltılmış olarak isimler yerleştirilir. Bu isimlere bağlı olarak rüzgar yönüne göre, doğruların uzunluğu ve kısalığına bağlı olarak çizim yapılır. Böylece öne çıkan farklı şekiller üzerinden, ilgili bölgedeki rüzgar yönü ve yer şekilleri etkin biçimde anlatılır. Coğrafya açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

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Rüzgar Gülü Frekansı Kullanımında Etkileyen Unsurlar

Rüzgar gülü frekansı ile beraber yer şekilleri ve rüzgar gülü konusunda etkin bir bilgi elde edilir. Bu konuda rüzgar gülü frekansına etkileyen belli başlı bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar içerisinde akarsular, valiler, sıradağlar, yer şekilleri ile beraber akarsular gibi birçok farklı unsur bulunmaktadır. Bu sayede ilgili bölge üzerinden etkin biçimde yer şekilleri ve rüzgar yönü hakkında detaylı bilgi alma şansı elde edilmektedir. Coğrafi açıdan ise bu bilgiler değişik amaçlarda kullanılır.