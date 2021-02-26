Rüzgar Esmeyince Yaprak Oynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Rüzgar Esmeyince Yaprak Oynamaz atasözünü okuyunca bir etki olmadan bir fiilin gerçekleşmeyeceği gibi bir anlamı zaten çıkarabilirsiniz. Yani cümlenin gerçek anlamına bakarsak, yaprağın hareketini rüzgarın esmesi ile kazandığını anlayabiliriz. Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz atasözünde ise anlatılmak istenen hemen hemen benzer bir durumdur.

Rüzgar Esmeyince Yaprak Oynamaz Atasözünün Anlamı

Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz atasözünde anlatılmak istenen, gerçekleşen her olayın bir sebebi vardır. Hiç bir şey sebepsiz yere kendi kendisine gerçekleşmez. Bir olayın gerçekleşebilmesi ve meydana gelebilmesi için mutlaka tetikleyici bir neden olmalıdır. Yani rüzgar esmeyince yaprak oynamaz sözü, her olayın gerçekleşmesinin belirli bir sebebe bağlı olduğunu anlatır.

Rüzgar Esmeyince Yaprak Oynamaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Sana söylediklerinin sebepsiz olduğunu mu düşünüyorsun? Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz.