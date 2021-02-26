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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Rüzgar Eken Fırtına Biçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Rüzgar Eken Fırtına Biçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Geçmişten günümüze ulaşmış anlamı ile sevilen en güzel atasözleri içerisinde rüzgar eken fırtına biçer cümlesi gelmektedir. Gündelik yaşamda da duruma uygun olarak çok fazla değerlendirilen en güzel atasözlerinden biridir. İşte rüzgar eken fırtına biçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

En güzel ve en dikkat çeken atasözlerinden biri olarak kullanılan rüzgar eken fırtına biçer, aynı zamanda bir uyarı niteliği taşır. O yüzden gündelik hayatın farklı zaman dilimlerinde kullanılan anlamlı ve önemli atasözlerinden biridir.

 Rüzgar Eken Fırtına Biçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Başka insanlara zarar verecek durumların içine giren kişiler, bunun karşısında çok sert bir tepki ile karşı karşıya kalır. En sonunda kendisi büyük bir zarara uğrayacağı için, başkalarına zarar verecek bir olayın içerisinde girmemesi noktasında uyarıcıdır.

 Rüzgar Eken Fırtına Biçer Atasözünün Anlamı Cümle İçinde Kullanımı

 Birçok farklı amaç altında rüzgar eken fırtına biçer atasözünü cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

 ‘’Onun malına zarar verecek bir şey yapmamalısın, rüzgar eken fırtına biçer.’’

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