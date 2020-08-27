Rüzgar çeşitleri ve isimleri nelerdir? Rüzgar çeşitleri hakkında bilgiler

Komşu iki yer arasındaki basınç farkından dolayı rüzgar oluşur. Bu doğrultuda iki yer arasında bulunan basınç eşitlendiği andan itibaren rüzgar etkisini gösterir. Böylece bölgeye ve özelliklerine bağlı olarak birçok değişik rüzgar çeşidi ortaya çıkar. Özellikle Türkiye gibi farklı engebeye sahip olan ülkelerde rüzgarlar daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Alizeler

Dinamik yüksek basınç kuşağı üzerinden Ekvator’daki alçak basınç kuşağına doğru hareket eden bir rüzgardır. Dünya'nın günlük hareketine uygun şekilde Kuzey yarım kürede kuzey yönünde, güney yarımkürede ise güneydoğu üzerinden hareket etmektedir.

Batı Rüzgarları

Dünyanın ekseni etrafındaki hareketler sebebiyle ortaya çıkan rüzgarlardır. Kuzey yarım kürede güneybatıdan, Güney yarımkürede ise Kuzeybatı üzerinden hareket ederler. Orta kuşakta daha çok okyanus akıntılarını ve yönlerini etkilemektedirler.

Meltemler

Meltemler günlük devirli rüzgarlar olarak da bilinmektedir. Birbirine yakın olan iki farklı özellikteki bölgenin çabuk ısınıp soğuması üzerinden oluşmaktadır. Ayrıca gece ile gündüz arasında en önemli oranda yön değiştirir.

Fön (Föhn) Rüzgarları

Yamaç boyunca yükselmiş olan hava kütlesinin dağı aşmak suretiyle diğer yamaçtan aşağı doğru inmesi ile ortaya çıkmaktadır. Sıcaklık ve buharlaşmayı arttıran rüzgar olarak bilinir. Bağıl nemi azaltır ve yağış oluşumunu da engeller.

Samyeli

Türkiye'nin güney bölgelerinde esen en sıcak rüzgarlar olarak bilinmektedir. Oldukça sıcak ve bunaltıcı rüzgarlar olarak bilinir. Önemli oranda buharlaşmayı artırır ve sıcaklığın artış göstermesine sebep olur.

Bora

En bilinen ve meşhur rüzgarlar içerisinde bora gelir. Dinar Alpleri üzerinden Adriya Denizine doğru esen soğuk ve kuru rüzgarlardır. Aynı zamanda oldukça hızlı rüzgarlar olduklarını dile getirmek mümkün.

Tropikal Rüzgarlar

Sıcak kuşakta ani basınç farklılıklarından ortaya çıkan tropikal rüzgarlar, ortalama 100 veya 150 km’ye kadar çıkan rüzgar çeşididir. Genelde okyanuslar üzerinde oluşan rüzgarlar olarak bilinmektedir. Özellikle sarmal hareketler üzerinden gerçekleştiği için, hortumlara sebep olabilecek rüzgarlar arasında yer almaktadır. Amerika'da çok fazla meydana gelen bir rüzgar olması ile beraber, Türkiye gibi deniz ve kıyı arasında çok yüksek basınç farkı olmayan yerlerde oluşmaz.

Bu şekilde dünya çapında daha birçok farklı rüzgar bulunmaktadır. Bulunduğu bölgenin hava koşullarına bağlı olarak rüzgarlar yüksek basınç alçak basınç dahilinde yer değiştirme ile oluşan doğa olaylarıdır.