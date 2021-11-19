Rutubet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Rutubetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Rutubet kelimesiyle örnek cümleler:

1- İyi bir işe girer girmez bu rutubetli evden taşınacağım.

2- Duvarlarda rutubeti önlemek için odanı sürekli havalandırmalısın.

Rutubet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Nem:

Farsça kökenli bir sözcük olan nem, 16. yüzyılda literatüre girdi. Nem de rutubet gibi hem su buharı hem de hafif ıslaklık manasında kullanılır. Yükseklik ve rüzgar gibi çevresel etkiler, havadaki nem oranını belirler.

2- Çiy:

Eski metinlerde ''çiğ'' şeklinde de yazılan çiy sözcüğü genellikle bitkilerin üzerinde görülen su buharı demektir.

3- Jale:

Kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biri olan Jale, çiy ve rutubet kelimeleriyle eş anlamlıdır.

4- Yaşlık:

Yaş kelimesinden türetilen yaşlık da rutubet manasında kullanılır.

Rutubetin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Hava bugün çok ''nemli'' olduğu için dışarı çıkmak istemiyorum.

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2- Yaşadığımız kasabada ''yaşlık'' oranı oldukça fazla.

3- Bugünkü derste bitkilerdeki çiy oluşumu konusunu işledik.

4- Jale isminin çiy anlamına geldiğini daha yeni öğreniyorum.