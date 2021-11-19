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Rutubet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Rutubetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Rutubet#Rutubet Eş Anlamlısı
Rutubet kelimesinin eş anlamlısı nedir Rutubetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Çevresel nedenlerle havada oluşan su buharlarına rutubet denir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan rutubet kelimesinin yan anlamı ise nemdir. Basık ve kapalı ortamlarda biriken nem de rutubet olarak nitelendirilir. Rutubet, mecazen mal varlığı ve zenginlik anlamına gelse de kelime günümüzde, bu anlamıyla kullanılmamaktadır. Rutubet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Rutubet kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Rutubet kelimesiyle örnek cümleler:

 1- İyi bir işe girer girmez bu rutubetli evden taşınacağım.

 2- Duvarlarda rutubeti önlemek için odanı sürekli havalandırmalısın.

 Rutubet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Nem:

 Farsça kökenli bir sözcük olan nem, 16. yüzyılda literatüre girdi. Nem de rutubet gibi hem su buharı hem de hafif ıslaklık manasında kullanılır. Yükseklik ve rüzgar gibi çevresel etkiler, havadaki nem oranını belirler.

 2- Çiy:

 Eski metinlerde ''çiğ'' şeklinde de yazılan çiy sözcüğü genellikle bitkilerin üzerinde görülen su buharı demektir.

 3- Jale:

 Kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biri olan Jale, çiy ve rutubet kelimeleriyle eş anlamlıdır.

 4- Yaşlık:

 Yaş kelimesinden türetilen yaşlık da rutubet manasında kullanılır.

 Rutubetin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Hava bugün çok ''nemli'' olduğu için dışarı çıkmak istemiyorum.

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 2- Yaşadığımız kasabada ''yaşlık'' oranı oldukça fazla.

 3- Bugünkü derste bitkilerdeki çiy oluşumu konusunu işledik.

 4- Jale isminin çiy anlamına geldiğini daha yeni öğreniyorum.

 

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#TDK#Rutubet#Rutubet Eş Anlamlısı

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