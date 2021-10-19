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Rusya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Rusya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Rusya#Ülke#Kıta
Rusya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Rusya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Rusya, 1613 yılında, I. Mihail tarafından kuruldu. 1991 yılında gerçekleşen Bolşevik devrimi ile yıkılan Çarlık Rusya'sı, yerini Sovyetler Birliğine bıraktı. Sovyetler Birliği ise 26 Nisan 1991 tarihinde dağıldı. Resmi adı Rusya Federasyonu, 17.130.000 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir ve dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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85 eyalet ve 1107 şehirden oluşan Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- St. Petersburgh 2- Kazan 3- Veliki Novgorod 4-Samara 5- Saratov 6- Petropavlov Kamçatski

 Rusya Hangi Kıtada Yer Alır?

 Rusya Federasyonunun hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.

 Rusya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Doğu Sibirya Denizi ve Karadeniz'e kıyısı olan Rusya, Kuzey Yarım Kürededir. Rusya batısında Belarus, Ukrayna ve Finlandiya, güneyinde ise Moğolistan ve Kazakistan ile sınır komşusudur.

 Rusya Hangi Dine Mensup?

 Rusya'da nüfusun %50'ye yakını Hristiyanlık dinine mensuptur. İslam, Musevilik ve Budizm, resmen kabul edilen diğer dinler arasında yer alır.

 Rusya Hangi Dili Konuşuyor?

 Rusya Federasyonunun resmi dili Rusçadır.

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 Rusya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Ülkede toplam 33 harften oluşan Rus alfabesi kullanılmaktadır.

 Rusya Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Rusya Federasyonunda Miladi Takvim kullanılıyor.

 Rusya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Rus rublesidir.

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#Rusya#Ülke#Kıta

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