Rusya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Rusya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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85 eyalet ve 1107 şehirden oluşan Rusya'nın başkenti Moskova'dır. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- St. Petersburgh 2- Kazan 3- Veliki Novgorod 4-Samara 5- Saratov 6- Petropavlov Kamçatski

Rusya Hangi Kıtada Yer Alır?

Rusya Federasyonunun hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.

Rusya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Doğu Sibirya Denizi ve Karadeniz'e kıyısı olan Rusya, Kuzey Yarım Kürededir. Rusya batısında Belarus, Ukrayna ve Finlandiya, güneyinde ise Moğolistan ve Kazakistan ile sınır komşusudur.

Rusya Hangi Dine Mensup?

Rusya'da nüfusun %50'ye yakını Hristiyanlık dinine mensuptur. İslam, Musevilik ve Budizm, resmen kabul edilen diğer dinler arasında yer alır.

Rusya Hangi Dili Konuşuyor?

Rusya Federasyonunun resmi dili Rusçadır.

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Rusya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Ülkede toplam 33 harften oluşan Rus alfabesi kullanılmaktadır.

Rusya Hangi Takvimi Kullanıyor?

Rusya Federasyonunda Miladi Takvim kullanılıyor.

Rusya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Rus rublesidir.