Rüsum Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Rüsum Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Rüsum kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Şekiller 2- Çizimler 3- Suretler 4- Eskizler 5- Motifler 6- Tablolar

7- Taslaklar 8- Tasvirler

Rüsum Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Resm sözcüğünün çoğulu olan rüsum kelimesinin sözlük anlamı vergilerdir. Osmanlı döneminde haraç ve öşür vergilerinin tamamına rüsum-ı şeriyye denirdi. Bunun dışında rüsum kelimesi, resim ve ikon kelimesinin de çoğulu olarak kullanılır.

Rüsum TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Rüsum kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Ürünlerden ve hizmetlerden alınan vergiler

İkinci Anlamı: Resimler, suretle

Üçüncü Anlamı: Bir işin düzgün yapılabilmesi için uyulması gereken kurallar

Rüsum Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Daha fazla rüsum ödemek istemeyen halk, kent meydanında toplanmaya başladı. (Bu cümlede rüsum kelimesi ''vergiler'' anlamında kullanılmıştır.

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2- Çizdiği rüsum, adeta profesyonel bir ressamın elinden çıkmış gibi.

(Resimler manasında kullanılmış)

Not: Rüsum kelimesi çoğul olduğu için sonuna -ler - lar eki getirilmez.

Rüsum - Doğru

Rüsumlar- Yanlış