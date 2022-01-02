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Rüsum Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Rüsum Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Rüsum Ne Demek, Ne Anlama Gelir Rüsum Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan rüsum kelimesi, resm sözcüğünün çoğul halidir. Resm ise hem vergi hem de resim ve suret anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda, kaide, merasim ve yöntem manasında da kullanılır. Rüsum ne demek? Rüsum TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Rüsum kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Şekiller 2- Çizimler 3- Suretler 4- Eskizler 5- Motifler 6- Tablolar

 7- Taslaklar 8- Tasvirler 

 Rüsum Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Resm sözcüğünün çoğulu olan rüsum kelimesinin sözlük anlamı vergilerdir. Osmanlı döneminde haraç ve öşür vergilerinin tamamına rüsum-ı şeriyye denirdi. Bunun dışında rüsum kelimesi, resim ve ikon kelimesinin de çoğulu olarak kullanılır. 

 Rüsum TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Rüsum kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Ürünlerden ve hizmetlerden alınan vergiler

 İkinci Anlamı: Resimler, suretle

 Üçüncü Anlamı: Bir işin düzgün yapılabilmesi için uyulması gereken kurallar 

 Rüsum Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Daha fazla rüsum ödemek istemeyen halk, kent meydanında toplanmaya başladı. (Bu cümlede rüsum kelimesi ''vergiler'' anlamında kullanılmıştır. 

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 2- Çizdiği rüsum, adeta profesyonel bir ressamın elinden çıkmış gibi.

 (Resimler manasında kullanılmış) 

 Not: Rüsum kelimesi çoğul olduğu için sonuna -ler - lar eki getirilmez. 

 Rüsum - Doğru

 Rüsumlar- Yanlış

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