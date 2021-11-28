Rusça Şerefe Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Rusça Şerefe Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Rusça dilinde en çok kullanılan kelimeler arasında şerefe kelimesi geldiği bilinir.

Rusça Şerefe Ne Demek?

Rus dilinde şerefe demek "Afiyet olsun" anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise "Afiyet olsun" kelimesidir. Özellikle özel günlerde ve doğum günlerinde en çok kullanılan kelimelerin başında yer almaktadır.

Nasıl Denir ve Yazılır?

Rusça dilinde şerefe "Zdarovye" şeklinde yazılmaktadır. Aynı zamanda Kiril alfabesi ile Rusça dilinde bu kelime "здоровье" şeklinde yazılmaktadır.

Rusça Şerefe Kelimesi Okunuşu Nedir?

Rusça dilinde şerefe kelimesinin okunuşu şekli "Zdarovye" şeklindedir. Aynı zamanda "Na zdarovye" şeklinde de okunmaktadır.