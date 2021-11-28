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Rusça Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Rusça Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir

Rusça Nasılsın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır Rusça Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir

Yabancı dil öğrenmek için mutlaka kelime bilgisi edinilmelidir. Çünkü bir kişi kelime bilgisi bakımından eksik olması halinde o dili öğrenmesi ve konuşması çok zordur. Yabancı diller kategorisinde yer alan Rusça, öğrenmek isteyen kişiler için ilk olarak nasılsın kelimesini araştırıyor. Rusça nasılsın ne demek? Nasıl denir ve yazılır? Rusça nasılsın kelimesinin okunuşu nedir tüm detayları ile derledik.

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Rusça, Rus alfabesini kullanmaktadır. Toplamda 33 harften oluşan bu alfabe, Kiril alfabesinden türemiştir. Hem fazla harf içermesinden hem de dilimizden oldukça farklı aksan ile söyleniş tarzına sahip olmasından dolayı konuşması biraz zordur. 

 Rusça Nasılsın Ne Demek? Nasıl Denir ve Yazılır? 

 Rusça nasılsın demek, öğrenmek için atılabilecek ilk kelime bilgisinden biridir. Rusça nasılsın sözcüğü как дела demektir. Yani nasılsın kelimesi Rusça как дела şeklinde yazılır ve kak dela şeklinde denilir. 

 Rusça Nasılsın Kelimesinin Okunuşu Nedir? 

 Rusça kelimeleri okuyabilmek için o dilin aksanına da hakim olmak gerekir. Çünkü kelimeler bu şekilde anlam bulur. как дела şeklinde yazılan Rusça nasılsın kalm dila şeklinde okunur.

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