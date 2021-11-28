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Rusça Kelimeler Ve Cümleler - Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma Ve Vedalaşma Diyalogları İle Anlamları

Rusça Kelimeler Ve Cümleler - Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma Ve Vedalaşma Diyalogları İle Anlamları

Gündelik hayatta kullanılan Rusça kelimeler ve cümleler Rusya seyahati yapacak ya da Rusça öğrenmeye başlayacak biri için oldukça önemlidir. Özellikle basit cümleler kurma bakımından önem taşımaktadır. Bu bakımdan siz de Rusça kelimeler ve belli başlı bazı cümleler öğrenebilir ve bunlarla rahatlıkla cümleler kurabilirsiniz. Rusça gündelik hayatta kullanılabilecek Rusça kelimeleri ve cümleleri detaylarıyla derledik.

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 Avrasya'da yaygın olarak konuşulan ve Slav dillerinden olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada en çok konuşulan yedinci dil olan Rusçada Kiril alfabesi kullanılmaktadır. 

 Rusça Kelimeler ve Cümleler 

Sestra - Kız Kardeş 

Mat - Anne 

Brat - Erkek Kardeş 

Otets - Baba 

Privet - Merhaba 

Eto moya mat. - Bu benim annem. 

Eto moya sestra. - Bu benim kız kardeşim. 

Eto moy brat. - Bu benim erkek kardeşim. 

Posle poludnya - Öğleden sonra 

Utro - Sabah 

Den - Gün 

Noch - Gece 

Dobroye utro - Günaydın 

Dobryy den - Tünaydın 

Dobroy nochi - İyi geceler 

Do svidaniya - Güle güle 

Kak dela? - Nasılsın 

Ochen Horosho - Çok iyi 

Spasibo - Teşekkürler 

Kak tebya zovut? - Adın ne? 

Koshka - Kedi 

Sobaka - Köpek 

U menya yest sobaka. - Bir köpeğim var. 

U menya yest koshka. - Bir kedim var. 

Mashina - Araba 

Hobbi - Hobi 

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U menya yest mashina. - Bir arabam var. 

U menya yest hobbi. - Bir hobim var. 

Chay - Çay 

Ya pyu. - Ben içerim. 

Kofe - Kahve 

Ya pyu kofe. - Ben kahve içerim. 

Ya pyu chay. -Ben çay içerim 

Sok - Meyve suyu 

Mineralnaya voda - Maden Suyu 

Ya pyu sok. - Ben maden suyu içerim. 

Povtorite pozhaluysta. - Lütfen tekrar edin. 

Tak sebe - Fena değil 

Ploha - Kötü 

Şyastlivava puti - İyi yolculuklar. 

Udaçi - Bol şans. 

Ladna - Peki 

Da - Evet 

Niyet - Hayır 

Kotorıy ças? - Saat kaç? 

Gde rınak? - Pazar nerede? 

Gde stayanka taksi? - Taksi durağı nerede? 

Skol’ka stoit bilet? - Bilet ne kadar? 

Dobra pojalavat - Hoş geldiniz 

Novım godam! - Mutlu yıllar. 

İzvinyayus - Özür dilerim 

İzvinite, şto ya apazdal - Kusura bakmayın geciktim. 

Ya ni panimayu - Anlamıyorum. 

Skolka eta stoit? - Bu ne kadar? 

 Oçin doraga. - Çok pahalı. 

 Skinte pajalusta - İndirim yapın lütfen. 

Yest perevodçik? - Çevirmen var mı? 

On russkiy - O Rus 

On turok - O Türk 

On gavarit pa russki. - O Rusça konuşuyor. 

On holost. - O bekardır. 

On usta! - O yoruldu. 

On apazdal. - Geç kaldı. 

On idyot. - Gidiyor. 

On hoçet yest - O yemek istiyor. 

On işet knigu - O kitap arıyor. 

On muşşina - O erkek. 

Mı gavarim pa russki - Biz rusça konuşuyoruz. 

vı gavarite pa russki - Siz rusça konuşuyorsunuz. 

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Gde nahoditsya luçşıy univermag? - En iyi alış veriş merkezi nerededir? 

Kuda vı yedete? - Nereye gidiyorsun(uz)? 

Rusça Sayılar 

sıfır - nol

 

bir - adin

 

iki - dva

 

üç - tri

 

dört - çetıre

 

beş - pyat

 

altı - şest

 

yedi - ayem

 

sekiz - vosyem

 

dokuz - devyat

 

on - desyat

 

Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma ve Vedalaşma Diyalogları 

 - Zdrastvıte. (Merhaba)

 - Privet. (Selam)

 - Kak dila? (Nasılsın)

 - Haraşo, snasiba (İyiyim sağ ol)

 - A u tibya? (Ya sen ?)

 - Tak sibe (Şöyle böyle.)

 - Şto novava? (Ne var ne yok ? )

 - Niçivo (Pek bir şey yok.)

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 - Rad tibya videt. (Seni gördüğüme sevindim.)

 - Uvidimsa (Görüşürüz.)

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