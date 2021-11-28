Rusça Kelimeler Ve Cümleler - Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma Ve Vedalaşma Diyalogları İle Anlamları

Avrasya'da yaygın olarak konuşulan ve Slav dillerinden olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada en çok konuşulan yedinci dil olan Rusçada Kiril alfabesi kullanılmaktadır.
Rusça Kelimeler ve Cümleler
Sestra - Kız Kardeş
Mat - Anne
Brat - Erkek Kardeş
Otets - Baba
Privet - Merhaba
Eto moya mat. - Bu benim annem.
Eto moya sestra. - Bu benim kız kardeşim.
Eto moy brat. - Bu benim erkek kardeşim.
Posle poludnya - Öğleden sonra
Utro - Sabah
Den - Gün
Noch - Gece
Dobroye utro - Günaydın
Dobryy den - Tünaydın
Dobroy nochi - İyi geceler
Do svidaniya - Güle güle
Kak dela? - Nasılsın
Ochen Horosho - Çok iyi
Spasibo - Teşekkürler
Kak tebya zovut? - Adın ne?
Koshka - Kedi
Sobaka - Köpek
U menya yest sobaka. - Bir köpeğim var.
U menya yest koshka. - Bir kedim var.
Mashina - Araba
Hobbi - Hobi
U menya yest mashina. - Bir arabam var.
U menya yest hobbi. - Bir hobim var.
Chay - Çay
Ya pyu. - Ben içerim.
Kofe - Kahve
Ya pyu kofe. - Ben kahve içerim.
Ya pyu chay. -Ben çay içerim
Sok - Meyve suyu
Mineralnaya voda - Maden Suyu
Ya pyu sok. - Ben maden suyu içerim.
Povtorite pozhaluysta. - Lütfen tekrar edin.
Tak sebe - Fena değil
Ploha - Kötü
Şyastlivava puti - İyi yolculuklar.
Udaçi - Bol şans.
Ladna - Peki
Da - Evet
Niyet - Hayır
Kotorıy ças? - Saat kaç?
Gde rınak? - Pazar nerede?
Gde stayanka taksi? - Taksi durağı nerede?
Skol’ka stoit bilet? - Bilet ne kadar?
Dobra pojalavat - Hoş geldiniz
Novım godam! - Mutlu yıllar.
İzvinyayus - Özür dilerim
İzvinite, şto ya apazdal - Kusura bakmayın geciktim.
Ya ni panimayu - Anlamıyorum.
Skolka eta stoit? - Bu ne kadar?
Oçin doraga. - Çok pahalı.
Skinte pajalusta - İndirim yapın lütfen.
Yest perevodçik? - Çevirmen var mı?
On russkiy - O Rus
On turok - O Türk
On gavarit pa russki. - O Rusça konuşuyor.
On holost. - O bekardır.
On usta! - O yoruldu.
On apazdal. - Geç kaldı.
On idyot. - Gidiyor.
On hoçet yest - O yemek istiyor.
On işet knigu - O kitap arıyor.
On muşşina - O erkek.
Mı gavarim pa russki - Biz rusça konuşuyoruz.
vı gavarite pa russki - Siz rusça konuşuyorsunuz.
Gde nahoditsya luçşıy univermag? - En iyi alış veriş merkezi nerededir?
Kuda vı yedete? - Nereye gidiyorsun(uz)?
Rusça Sayılar
sıfır - nol
bir - adin
iki - dva
üç - tri
dört - çetıre
beş - pyat
altı - şest
yedi - ayem
sekiz - vosyem
dokuz - devyat
on - desyat
Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma ve Vedalaşma Diyalogları
- Zdrastvıte. (Merhaba)
- Privet. (Selam)
- Kak dila? (Nasılsın)
- Haraşo, snasiba (İyiyim sağ ol)
- A u tibya? (Ya sen ?)
- Tak sibe (Şöyle böyle.)
- Şto novava? (Ne var ne yok ? )
- Niçivo (Pek bir şey yok.)
- Rad tibya videt. (Seni gördüğüme sevindim.)
- Uvidimsa (Görüşürüz.)