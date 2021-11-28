Rusça Kelimeler Ve Cümleler - Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma Ve Vedalaşma Diyalogları İle Anlamları

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Avrasya'da yaygın olarak konuşulan ve Slav dillerinden olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada en çok konuşulan yedinci dil olan Rusçada Kiril alfabesi kullanılmaktadır.

Rusça Kelimeler ve Cümleler

Sestra - Kız Kardeş

Mat - Anne

Brat - Erkek Kardeş

Otets - Baba

Privet - Merhaba

Eto moya mat. - Bu benim annem.

Eto moya sestra. - Bu benim kız kardeşim.

Eto moy brat. - Bu benim erkek kardeşim.

Posle poludnya - Öğleden sonra

Utro - Sabah

Den - Gün

Noch - Gece

Dobroye utro - Günaydın

Dobryy den - Tünaydın

Dobroy nochi - İyi geceler

Do svidaniya - Güle güle

Kak dela? - Nasılsın

Ochen Horosho - Çok iyi

Spasibo - Teşekkürler

Kak tebya zovut? - Adın ne?

Koshka - Kedi

Sobaka - Köpek

U menya yest sobaka. - Bir köpeğim var.

U menya yest koshka. - Bir kedim var.

Mashina - Araba

Hobbi - Hobi

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U menya yest mashina. - Bir arabam var.

U menya yest hobbi. - Bir hobim var.

Chay - Çay

Ya pyu. - Ben içerim.

Kofe - Kahve

Ya pyu kofe. - Ben kahve içerim.

Ya pyu chay. -Ben çay içerim

Sok - Meyve suyu

Mineralnaya voda - Maden Suyu

Ya pyu sok. - Ben maden suyu içerim.

Povtorite pozhaluysta. - Lütfen tekrar edin.

Tak sebe - Fena değil

Ploha - Kötü

Şyastlivava puti - İyi yolculuklar.

Udaçi - Bol şans.

Ladna - Peki

Da - Evet

Niyet - Hayır

Kotorıy ças? - Saat kaç?

Gde rınak? - Pazar nerede?

Gde stayanka taksi? - Taksi durağı nerede?

Skol’ka stoit bilet? - Bilet ne kadar?

Dobra pojalavat - Hoş geldiniz

Novım godam! - Mutlu yıllar.

İzvinyayus - Özür dilerim

İzvinite, şto ya apazdal - Kusura bakmayın geciktim.

Ya ni panimayu - Anlamıyorum.

Skolka eta stoit? - Bu ne kadar?

Oçin doraga. - Çok pahalı.

Skinte pajalusta - İndirim yapın lütfen.

Yest perevodçik? - Çevirmen var mı?

On russkiy - O Rus

On turok - O Türk

On gavarit pa russki. - O Rusça konuşuyor.

On holost. - O bekardır.

On usta! - O yoruldu.

On apazdal. - Geç kaldı.

On idyot. - Gidiyor.

On hoçet yest - O yemek istiyor.

On işet knigu - O kitap arıyor.

On muşşina - O erkek.

Mı gavarim pa russki - Biz rusça konuşuyoruz.

vı gavarite pa russki - Siz rusça konuşuyorsunuz.

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Gde nahoditsya luçşıy univermag? - En iyi alış veriş merkezi nerededir?

Kuda vı yedete? - Nereye gidiyorsun(uz)?

Rusça Sayılar

sıfır - nol

bir - adin

iki - dva

üç - tri

dört - çetıre

beş - pyat

altı - şest

yedi - ayem

sekiz - vosyem

dokuz - devyat

on - desyat

Gündelik Hayatta Kullanılan Rusça Tanışma ve Vedalaşma Diyalogları

- Zdrastvıte. (Merhaba)

- Privet. (Selam)

- Kak dila? (Nasılsın)

- Haraşo, snasiba (İyiyim sağ ol)

- A u tibya? (Ya sen ?)

- Tak sibe (Şöyle böyle.)

- Şto novava? (Ne var ne yok ? )

- Niçivo (Pek bir şey yok.)

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- Rad tibya videt. (Seni gördüğüme sevindim.)

- Uvidimsa (Görüşürüz.)