Rusça İyi Geceler Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Rusça İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Rusça, özellikle turistik bölgelerde çalışmak isteyen kişiler tarafından bilinmesi gereken yabancı diller arasındadır. Çünkü ülkemiz Rus turist açısından ilgi çekici ve her sene fazlaca Rus turist ağırlayan bir bölgedir. Ayrıca ticari alanda da yine Rusça bilmek avantaj sağlamaktadır.

Rusça İyi Geceler Ne Demek? Nasıl Denir ve Yazılır?

Rusça iyi geceler, Доброй ночи olarak denilmektedir. Kullandığımız alfabeden daha farklı olan bu dilde Доброй ночи şeklinde yazılan iyi geceler kelimesi, dobroy nochi şeklinde denilmektedir.

Rusça İyi Geceler Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Söylenişi farklı ve zor olan Rusçada iyi geceler Доброй ночи şeklinde yazılıp dobrıy noçhi şeklinde okunup söylenmektedir.