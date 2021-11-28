Rusça İsimler Ve Anlamları - En Güzel Ve Anlamlı Rusça Kadın İle Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Rusça İsimler Ve Anlamları - En Güzel Ve Anlamlı Rusça Kadın İle Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

Rusça İsimler Ve Anlamları - En Güzel Ve Anlamlı Rusça Kadın İle Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

Rus isimleri pek çok kaynaktan gelmektedir. Yeni olan isimler genellikle Hıristiyanlığın eski Rus'a gelişi, 1917 Rus Devrimi ve Sovyet yılları da dahil olmak üzere en önemli tarihsel dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Anlamlı ve güzel Rus isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Eski Slavlar çocuklarına isim vermekte çok yaratıcıydılar. İlk isimler genellikle bir bebeğin karakterini veya ebeveynlerin çocuklarının geleceğine dair umutlarını tanımlar. 

 Rusça İsimler Ve Anlamları 

 Rusça isimler büyüleyici ve güzeldir, anlam katmanlarıyla doludur. Ancak yabancılar için oldukça şaşırtıcı olabilir. Bir göbek adı ve ilk adın nasıl aynı olabileceğini veya herkesin neden bu kadar çok takma adı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Rus arkadaşlarınızı ziyaret ediyorsanız, Rusya'da iş yapıyorsanız, bir Rus turuna çıkıyorsanız veya sadece Rus edebiyatını okumaktan hoşlanıyorsanız, Rusça isimlerin nasıl çalıştığını anlamak faydalı olabilir. 

 Rusça isimler üç bölümden oluşur. İlk ad, ad ve soyadıdır. Rus erkek isimleri bir ünsüz ile biter ve kadın isimleri 'a' veya 'ya' ile biter. Ad ve soyad oldukça açıklayıcıdır. Ruslar kendi göbek adlarını seçmezler, babalarının adını alıp erkekler için -ovich/-evich veya kızlar için -ovna/-evna eki ekleyerek oluşturulur, özellikle babanın adının son harfine göre belirlenir. Örneğin; babalarının adı Konstantin Popov olan bir adamın oğlu Vladimir Popov ve kızı Irina Popova'dır. 

 Bazı Batı ülkelerinde çocuklar için sıra dışı isimler seçmek moda olurken, bu Rusya'da yaygın değildir. Genel olarak Ruslar geleneksel isimleri tercih ediyor ve çocuklarına geleneksel isimleri seçenlerin yüzdesi son yıllarda artmıştır. 2021 yılında Rusya'da en popüler bebek isimleri Alexander ve Sofia oldu. İlginç bir şekilde, bazı geleneksel Rus isimleri Sovyet Cumhuriyetinden kalmadır. 

Haberin Devamı

 En Güzel Rusça Kadın ve Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları 

 Kız İsimler; 

 Sofya - София/Софья – Bilgelik

 Anastasya - Анастасия - Diriliş

 Victoria – Виктория - Zafer

 Ksenia/Xenia – Ксения - Konuk sever

 Arina- Арина - Barış

 Yelizaveta/ Elizaveta – Елизавета - "Tanrım bir yemindir

 Adelina – Аделина - Soylu

 Irina – Ирина - Barış, barışmak

 Yelena/Elena - Елена - Işık

 Polina - Полина - Appolinaria'nın Rus formu, Apollon'un anlamı 

 Erkek isimleri; 

 Artyom - Артём - Artemis'e adanmış

 İskender - Александр – Padişah, savaşçı

 Yevgeni - Евгений - Soylu

Haberin Devamı

 İvan - Иван - Tanrı merhametlidir

 Maksim - Максим - En büyük

 Denis - Денис - Dionysius'tan

 Alexey - Алексей - Barış

 Dmitry - Дмитрий - Dünya aşığı

 Sergey - Сергей - Hizmet eden

 Nikolay - Николай - Halkın Zaferi 

 En Anlamlı Rusça Kadın ve Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları 

 Kız isimleri; 

 Natalya - Наталья - Noel Günü

 Svetlana - Светлана - Işık, kutsanmış, kutsal

 Vera - Вера - Umut

 Galina - Галина - Parlak, sakin, şifacı

 Maria - Мария - İsyan, hüzün denizi

 Marina - Марина - Yat limanı

 Ekaterina / Ekaterina - Екатерина - Saf, temiz

Haberin Devamı

 Ludmila          - Людмила - Halkın sevgilisi

 Tatyana - Татьяна - Tatius'tan

 Lyubov - Любовь – Aşk 

 Erkek isimleri; 

 Konstantin - Константин - Sabit

 Mihail - Михаил - Tanrıya yakın

 Boris - Борис - Savaş

 Vicor - Виктор - Zafer

 Gennady - Геннадий - Cömert, asil

 Vladimir - Владимир - Ümnlü prens

 Anatoly - Анатолий - Gündoğumu

 Andrey - Андрей - Savaşçı

 İlya - Илья - "Benim Tanrım Yahu"

 Oleg - Олег – Kutsal 

 Birçok popüler Rus isminin dini veya tarihi çağrışımları vardır. Birçok popüler Rus isminin dini veya tarihi çağrışımları vardır. Pek çok popüler Rus isminin Latin veya Yunan kökleri olmasına rağmen, gerçekten farklı bazı Slav isimleri vardır. Bunlar genellikle iki kelimenin bir daralmasını içerir ve hatta bu isimlerin özel bir sınıfı ortaçağ Rusya'sında sadece üst sınıflara verilmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising