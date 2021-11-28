Rusça İsimler Ve Anlamları - En Güzel Ve Anlamlı Rusça Kadın İle Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

Eski Slavlar çocuklarına isim vermekte çok yaratıcıydılar. İlk isimler genellikle bir bebeğin karakterini veya ebeveynlerin çocuklarının geleceğine dair umutlarını tanımlar.
Rusça İsimler Ve Anlamları
Rusça isimler büyüleyici ve güzeldir, anlam katmanlarıyla doludur. Ancak yabancılar için oldukça şaşırtıcı olabilir. Bir göbek adı ve ilk adın nasıl aynı olabileceğini veya herkesin neden bu kadar çok takma adı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Rus arkadaşlarınızı ziyaret ediyorsanız, Rusya'da iş yapıyorsanız, bir Rus turuna çıkıyorsanız veya sadece Rus edebiyatını okumaktan hoşlanıyorsanız, Rusça isimlerin nasıl çalıştığını anlamak faydalı olabilir.
Rusça isimler üç bölümden oluşur. İlk ad, ad ve soyadıdır. Rus erkek isimleri bir ünsüz ile biter ve kadın isimleri 'a' veya 'ya' ile biter. Ad ve soyad oldukça açıklayıcıdır. Ruslar kendi göbek adlarını seçmezler, babalarının adını alıp erkekler için -ovich/-evich veya kızlar için -ovna/-evna eki ekleyerek oluşturulur, özellikle babanın adının son harfine göre belirlenir. Örneğin; babalarının adı Konstantin Popov olan bir adamın oğlu Vladimir Popov ve kızı Irina Popova'dır.
Bazı Batı ülkelerinde çocuklar için sıra dışı isimler seçmek moda olurken, bu Rusya'da yaygın değildir. Genel olarak Ruslar geleneksel isimleri tercih ediyor ve çocuklarına geleneksel isimleri seçenlerin yüzdesi son yıllarda artmıştır. 2021 yılında Rusya'da en popüler bebek isimleri Alexander ve Sofia oldu. İlginç bir şekilde, bazı geleneksel Rus isimleri Sovyet Cumhuriyetinden kalmadır.
En Güzel Rusça Kadın ve Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları
Kız İsimler;
Sofya - София/Софья – Bilgelik
Anastasya - Анастасия - Diriliş
Victoria – Виктория - Zafer
Ksenia/Xenia – Ксения - Konuk sever
Arina- Арина - Barış
Yelizaveta/ Elizaveta – Елизавета - "Tanrım bir yemindir
Adelina – Аделина - Soylu
Irina – Ирина - Barış, barışmak
Yelena/Elena - Елена - Işık
Polina - Полина - Appolinaria'nın Rus formu, Apollon'un anlamı
Erkek isimleri;
Artyom - Артём - Artemis'e adanmış
İskender - Александр – Padişah, savaşçı
Yevgeni - Евгений - Soylu
İvan - Иван - Tanrı merhametlidir
Maksim - Максим - En büyük
Denis - Денис - Dionysius'tan
Alexey - Алексей - Barış
Dmitry - Дмитрий - Dünya aşığı
Sergey - Сергей - Hizmet eden
Nikolay - Николай - Halkın Zaferi
En Anlamlı Rusça Kadın ve Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları
Kız isimleri;
Natalya - Наталья - Noel Günü
Svetlana - Светлана - Işık, kutsanmış, kutsal
Vera - Вера - Umut
Galina - Галина - Parlak, sakin, şifacı
Maria - Мария - İsyan, hüzün denizi
Marina - Марина - Yat limanı
Ekaterina / Ekaterina - Екатерина - Saf, temiz
Ludmila - Людмила - Halkın sevgilisi
Tatyana - Татьяна - Tatius'tan
Lyubov - Любовь – Aşk
Erkek isimleri;
Konstantin - Константин - Sabit
Mihail - Михаил - Tanrıya yakın
Boris - Борис - Savaş
Vicor - Виктор - Zafer
Gennady - Геннадий - Cömert, asil
Vladimir - Владимир - Ümnlü prens
Anatoly - Анатолий - Gündoğumu
Andrey - Андрей - Savaşçı
İlya - Илья - "Benim Tanrım Yahu"
Oleg - Олег – Kutsal
Birçok popüler Rus isminin dini veya tarihi çağrışımları vardır. Birçok popüler Rus isminin dini veya tarihi çağrışımları vardır. Pek çok popüler Rus isminin Latin veya Yunan kökleri olmasına rağmen, gerçekten farklı bazı Slav isimleri vardır. Bunlar genellikle iki kelimenin bir daralmasını içerir ve hatta bu isimlerin özel bir sınıfı ortaçağ Rusya'sında sadece üst sınıflara verilmiştir.