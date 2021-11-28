Rusça İsimler Ve Anlamları - En Güzel Ve Anlamlı Rusça Kadın İle Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

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Eski Slavlar çocuklarına isim vermekte çok yaratıcıydılar. İlk isimler genellikle bir bebeğin karakterini veya ebeveynlerin çocuklarının geleceğine dair umutlarını tanımlar.

Rusça İsimler Ve Anlamları

Rusça isimler büyüleyici ve güzeldir, anlam katmanlarıyla doludur. Ancak yabancılar için oldukça şaşırtıcı olabilir. Bir göbek adı ve ilk adın nasıl aynı olabileceğini veya herkesin neden bu kadar çok takma adı olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Rus arkadaşlarınızı ziyaret ediyorsanız, Rusya'da iş yapıyorsanız, bir Rus turuna çıkıyorsanız veya sadece Rus edebiyatını okumaktan hoşlanıyorsanız, Rusça isimlerin nasıl çalıştığını anlamak faydalı olabilir.

Rusça isimler üç bölümden oluşur. İlk ad, ad ve soyadıdır. Rus erkek isimleri bir ünsüz ile biter ve kadın isimleri 'a' veya 'ya' ile biter. Ad ve soyad oldukça açıklayıcıdır. Ruslar kendi göbek adlarını seçmezler, babalarının adını alıp erkekler için -ovich/-evich veya kızlar için -ovna/-evna eki ekleyerek oluşturulur, özellikle babanın adının son harfine göre belirlenir. Örneğin; babalarının adı Konstantin Popov olan bir adamın oğlu Vladimir Popov ve kızı Irina Popova'dır.

Bazı Batı ülkelerinde çocuklar için sıra dışı isimler seçmek moda olurken, bu Rusya'da yaygın değildir. Genel olarak Ruslar geleneksel isimleri tercih ediyor ve çocuklarına geleneksel isimleri seçenlerin yüzdesi son yıllarda artmıştır. 2021 yılında Rusya'da en popüler bebek isimleri Alexander ve Sofia oldu. İlginç bir şekilde, bazı geleneksel Rus isimleri Sovyet Cumhuriyetinden kalmadır.

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En Güzel Rusça Kadın ve Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

Kız İsimler;

Sofya - София/Софья – Bilgelik

Anastasya - Анастасия - Diriliş

Victoria – Виктория - Zafer

Ksenia/Xenia – Ксения - Konuk sever

Arina- Арина - Barış

Yelizaveta/ Elizaveta – Елизавета - "Tanrım bir yemindir

Adelina – Аделина - Soylu

Irina – Ирина - Barış, barışmak

Yelena/Elena - Елена - Işık

Polina - Полина - Appolinaria'nın Rus formu, Apollon'un anlamı

Erkek isimleri;

Artyom - Артём - Artemis'e adanmış

İskender - Александр – Padişah, savaşçı

Yevgeni - Евгений - Soylu

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İvan - Иван - Tanrı merhametlidir

Maksim - Максим - En büyük

Denis - Денис - Dionysius'tan

Alexey - Алексей - Barış

Dmitry - Дмитрий - Dünya aşığı

Sergey - Сергей - Hizmet eden

Nikolay - Николай - Halkın Zaferi

En Anlamlı Rusça Kadın ve Erkek İsimlerinin Okunuşları İle Yazılışları

Kız isimleri;

Natalya - Наталья - Noel Günü

Svetlana - Светлана - Işık, kutsanmış, kutsal

Vera - Вера - Umut

Galina - Галина - Parlak, sakin, şifacı

Maria - Мария - İsyan, hüzün denizi

Marina - Марина - Yat limanı

Ekaterina / Ekaterina - Екатерина - Saf, temiz

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Ludmila - Людмила - Halkın sevgilisi

Tatyana - Татьяна - Tatius'tan

Lyubov - Любовь – Aşk

Erkek isimleri;

Konstantin - Константин - Sabit

Mihail - Михаил - Tanrıya yakın

Boris - Борис - Savaş

Vicor - Виктор - Zafer

Gennady - Геннадий - Cömert, asil

Vladimir - Владимир - Ümnlü prens

Anatoly - Анатолий - Gündoğumu

Andrey - Андрей - Savaşçı

İlya - Илья - "Benim Tanrım Yahu"

Oleg - Олег – Kutsal

Birçok popüler Rus isminin dini veya tarihi çağrışımları vardır. Birçok popüler Rus isminin dini veya tarihi çağrışımları vardır. Pek çok popüler Rus isminin Latin veya Yunan kökleri olmasına rağmen, gerçekten farklı bazı Slav isimleri vardır. Bunlar genellikle iki kelimenin bir daralmasını içerir ve hatta bu isimlerin özel bir sınıfı ortaçağ Rusya'sında sadece üst sınıflara verilmiştir.