Rusça Güzel Sözler Ve İltifatlar - Rusça En Güzel Anlamlı, Havalı Ve Aşk Sözleri İle Anlamları

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Rusça iltifat veya beğeniyi göstermek için Rus diline ait kalıplaşmış kelimeleri söylemek karşı taraf için oldukça etkileyici olan bir davranış olmaktadır.

Rusça Güzel Sözler ve İltifatlar

Rusça güzel sözler ve iltifatlar şunlardır;

У ночи нет памяти, но у каждого в памяти своя ночb anlamı (gecenin hafızası yok ancak her bir gecenin kendi gecesi var)

Есть люди, которых можно знать всю жизнь и забыть за один день, а есть которых можно знать один день и не забыть за всю жизнь.

(bazı insanlar vardır hayatın boyunca tanırsın ve bir günde unutursun bazılarını ise bir günde tanırsın ömrün boyunca unutamazsın.)

От твоих глаз захватывает дух.( gözlerinin içinde büyüleyici bir ruh var)

Rusça söylenilen birçok iltifat bulunmasının yanında en çok kullanılanlar kısa ve anlamlı olan iltifatlar olmaktadır. Türkçe iltifatları ve güzel sözleri Rusçaya çevirmek de mümkün olmaktadır.