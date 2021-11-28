Rusça Doğum Günü Mesajları - En Güzel, İyi Ve Anlamlı Rusça Doğum Günü Sözleri İle Anlamları

Haberin Devamı

Rusça farklı bir alfabe yapısına sahip olan diller arasında yerini almaktadır. Bu sebeple birçok insan bu dile biraz mesafeli durabilmektedir. Ancak özellikle de akademik kariyer hedefleri olanlar için birkaç yıl içerisinde Rusçanın öğrenilmesi ancak mümkün olabilmektedir.

Rusça Doğum Günü Mesajları

Rusça bilen arkadaşına Rusça doğum günü mesajları göndermek için Rusçada belirli bir seviyeye kadar ilerlemenize gerek olmamaktadır. Hazır kalıp Rusça doğum günü mesajlardan yararlanarak arkadaşlarınızın doğum günlerini gönül rahatlığıyla kutlayabilirsiniz. Bu durum arkadaşlarınızı da memnun edecektir.

Rusça Doğum Günü Mesajı Türkçe Anlamı

С днем Рождения! Mutlu Yıllar!

Поздравляем с Днем рождения! Doğum günün kutlu olsun!

Исполнения всех желаний! С днем рождения Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Счастья,любви, удачи! Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.

Haberin Devamı

En Güzel Rusça Doğum Günü Sözleri İle Anlamları

Rusçası = Сегодня особенный день. Пусть все сегодняшнее счастье будет твоим, добрых лет

Türkçesi = Bugün çok güzel bir gün. Bugünün getireceği tüm mutluluklar senin olsun, iyi yıllar

Rusçası= Счастья, любви, удачи! С днем рождения!

Türkçesi= Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde olsun. Çok güzel bir doğum günü geçirmen dileğiyle!

Rusçası= С днём рождения, пусть всегда будут твои лучшие годы.

Türkçesi= İyi ki doğdun en güzel yıllar her zaman senin olsun.

Rusçası = С днем ​​рождения. Пусть каждый прожитый вами день будет для вас лучшим днемм.

Türkçesi= İyi ki doğdun. Yaşadığın her gün senin için en güzel gün olsun.

Rusçası= С твоим рождением мир стал лучше. С Днем Рождения и удачи..

Türkçesi= Senin doğumunla dünya daha da güzelleşti. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın.

Rusçası = С днем ​​рождения. Желаю, чтобы каждый следующий день рождения был красивее предыдущего.

Türkçesi = Doğum günün kutlu olsun. Gelecek her doğum gününün bir öncekinden daha güzel olması dileklerimle.

İyi ve Anlamlı Rusça Doğum Günü Sözleri İle Anlamları

Rusçası= Что хорошего ты сделал, родившись? С этого момента ты всегда будешь рядом.

Haberin Devamı

Türkçesi= Doğarak ne iyi yapmışsın. Artık bundan sonra hep var olasın.

Rusçası= Пусть лучший день рождения будет твоим днем ​​рождения.

Türkçesi= En güzel doğum günü senin doğum günün olsun.

Rusçası= Лучшего дня рождения в мире. С долгими годами!

Türkçesi= Dünyanın en güzel doğum günü seninki olsun. Nice uzun yıllara!

Rusçası= С твоим рождением мир стал более значимым. Желаю вам самых долгих и прекрасных лет.

Türkçesi= Senin doğumunla dünya daha anlamlı oldu. En uzun ve güzel yıllar senin olsun.

Haberin Devamı

Rusçası= Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был для тебя самым лучшим. С днем ​​рождения.

Türkçesi = Yaşayacağın her günün senin için en güzel gün olması dilekleriyle. İyi ki doğdun.

Rusçası= Желаю, чтобы каждый день был таким же прекрасным, как твой день рождения. С Днем Рождения и удачи.

Türkçesi= Her günün doğum günü gibi güzel olması dileklerimle. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın.

Rusçası= Желаю тебе самого лучшего дня рождения в мире. С днем ​​рождения.

Türkçesi= Dünya üzerindeki en güzel doğum günün senin doğum günün olması dileklerimle. Nice yıllara.