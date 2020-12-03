Rus Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Rus dili ve edebiyatı kişilere akademik araştırmalar yaptıran ve kişilere bilimsel araştırma becerilerini geliştiren bir bölümdür.

Rus Dili ve Edebiyatı Nedir?

Rus dili ve edebiyatı bölümü geçmişten günümüze gelen bütün Rus dili ve eserlerini inceleyen özel bir bölümdür. Bu bölüm içerisinde kişiler araştırma becerilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda da bu bölümde kişilere kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Kişiler eğitimleri boyunca Rus dili bilgisi, genel dilbilimi ve çağdaş dilin sosyolojik yapısını incelemektedir. Bu konularla ilgili araştırma yapmaktadır.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Rus dili ve edebiyatı bölümü içerisinde kişiler Rus edebiyatını, eserlerini ve benzeri unsurlarını incelemektedir. Aynı zamanda da bu bölüm içerisinde kişiler dilin analizlerini yapmaktadır. Bu bölüm dört yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler formasyon alarak öğretmenlik yapabilir veya dil kursu açabilir.

Rus Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Rus dili ve edebiyatı bölümü mezunu olan kişiler bu kültürün edebiyatı üzerine incelemeler gerçekleştirilir. Aynı zamanda da Rus kültürünü öğrenmeyi, eserlerini inceleme ve bu eserleri çevirmeyi içermektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Rus dili ve edebiyatı bölümü Edebiyat Fakültesi içerisinde yer almaktadır. Bu eğitim dört yıllık bir bölümdür. Bununla beraber bu bölüm lisans bölümüdür. Kişiler bu bölüme dil puanı ile girmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Rus dili ve edebiyatı okumak isteyen kişilerin yabancı dillere ilgili olması gerekmektedir. Bununla beraber bu bölümü okumak isteyen kişilerin dil yapılarına, edebiyata ve farklı kültürlere ilgi duyması gerekmektedir. Rus dili ve edebiyatı okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler şu şekildedir;

l Kişilerin sözel yeteneklerinin iyi olması gerekmektedir.

l Analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

l Sorumluluk sahibi, araştırmacı ve farklı konulara ilgili duyması gerekmektedir.

l Farklı kültürlere ilgi duyması gerekmektedir.

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Rus dili ve edebiyatı eğitimi İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak verilmektedir. Kişiler eğitimleri içerisinde akademik olarak İngilizce görebilirler.

Rus Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Rus dili ve edebiyatı dil puan türü ile öğrenci almaktadır. Kişiler YKS sınavına girerek ve her iki oturumda da başarı göstermek için bu sınava girmesi gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin yabancı dili ve sözelinin iyi olması gerekmektedir

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Rus dili ve edebiyatı bölümü yabancı dil puanı ile öğrenci almaktadır. Kişiler bu bölüme girmek için YKS sınavına girerek, yabancı dil sınavında başarı göstermesi gerekmektedir. Rus dili ve edebiyatı bölümü içerisinde kişiler edebiyat, Rus kültürü ve dilbilgisi dersleri almaktadır. Rus dili ve edebiyatı bölümü dersleri ise şu şekildedir;

l Okuma

l Yazma

l Fonetik

l Gramer

l Rusça ve Türkçe Çeviri

l Morfoloji

l 18.yy Rus Edebiyatı

l Rusça Kompozisyon

l Sentaks

l 19.yy Rus Edebiyatı

l Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları

l 20.yy Rus Edebiyatı

l Çağdaş Rus Edebiyatı

l Rusça Deyimler

l Rusça Atasözleri

l Atatürk Dönemi Türk ve Rus İlişkileri

l Dinleme ve Anlatma

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Rus dili ve edebiyatı mezunu olan kişiler belirli formasyonlar alarak öğretmenlik yapabilir. Aynı zamanda da bu kişiler üniversitede kalarak akademisyenlik yapabilirler. Bununla beraber özel sektörde, kamu sektöründe veya farklı sektörlerde de çalışabilirler.

Rus Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

Rus dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler çeşitli alanlarda çalışabilirler. Rus dili ve edebiyatı yabancı dil bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği alanlar ise şu şekildedir;

l Akademisyenlik

l Çevirmenlik

l Turizm Çevirmenliği veya Yabancı Departman

l Dershaneler

l Mütercim Tercümanlığı

l Dış Ticaret Firmaları

l Devlet Kurumları

l Elçilikler

l Basın Firmaları

l Yayınevleri

l Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Rus dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler Filolog unvanı almaktadır. Bu bölümü okuyan kişiler yurtdışına gidebilir ve burada eğitimlerini sürdürebilirler. Kişiler yabancı dil puanı ile bu bölüme gidebilirler. Rus dili ve edebiyatı bölümü olan üniversiteler şu şekildedir;

l Yeditepe Üniversitesi

l İstanbul Üniversitesi

l Ankara Üniversitesi

l Anadolu Üniversitesi

l Akdeniz Üniversitesi