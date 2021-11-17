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Ruh sağlığı nedir, nasıl iyileşir çocuklarda ruh sağlının önemi nedir?

#Ruh Sağlığı#Psikiyatri#Sağlık
Ruh sağlığı nedir, nasıl iyileşir çocuklarda ruh sağlının önemi nedir

Çocuk ve ergen psikiyatrisi, çocuklarda ve bebeklerin doğumundan başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar (18-20’li yaşlar) bilişsel, ruhsal, akademik ve sosyal alanlardaki gelişimsel süreçlerini, ruhsal bozuklukları, bu gelişimsel süreçlerdeki aksamaları, akademik ve sosyal işlevsellikleri ile ilgilenir. Ruh sağlığı nedir, nasıl iyileşir sizler için derledik.

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Çocuk ve ergen psikiyatristleri 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra alınan 4 ya da 5 yıllık üst ihtisas dalıdır.

 Ruh Sağlığı Nedir?

 Çocuk ve gençlerin cinsel, bilişsel, beslenme, akademik ve sosyal alanlardaki gelişimlerinin izlenmesi ruh sağlığının korunması için gereklidir. Her insan bir ailenin içinde doğar ve her insanın bir ailesi vardır. Aileler, bazen yakınında, bazen de uzağında, bazen geçmişinde ya da geleceğinde de olsa da aile insanoğlunun en önemli parçasıdır. İnsanın en büyük desteği de en büyük stres kaynağı da ailedir. Aileden birisini etkileyen bir olay bütün aileyi etkiler. Ailede yaşanan her şey büyükten küçüğe doğru tüm aile üyelerini doğrudan etkiler. Bu nedenle de kişilerin ruh sağlığını ailenin ruh sağlığından ayrı düşünmemek gerekir.

 Ruh Sağlığı Nasıl İyileşir?

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 Çocuk ve gençlerin bilişsel, cinsel, akademik ve sosyal alanlardaki gelişimlerinin izlenmesi, beslenme ve dışkılama alışkanlıkları, aile ilişkileri, çocuk yetiştirme tarzları konularında ailelere danışmanlık verilmesi, sağlıklı gelişimin dışına çıkılan ruhsal bozuklukların bireysel ve aile terapileri, ilaç tedavileri çocuk ve ergen psikiyatrisinin çalışma alanlarıdır. Dışkılama alışkanlıkları, çocuk yetiştirme tarzları, aile ilişkileri konularında ailelere danışmanlık verilmesi, aile terapileri, ilaç tedavileri, sağlıklı gelişimin dışına çıkılan ruhsal bozuklukların bireysel ve çocuk ve ergen psikiyatrisinin çalışma alanlarıdır.

 Çocuklarda Ruh Sağlının Önemi Nedir?

 Aileler, üyelerin birbirlerine ortak hedefler, yakın duygusal bağlar, beklentiler ve yaşanmışlıklarla bağlı olduğu çok karmaşık yapılardır. Anne depresyona girdiği zaman, anne baba arasında kavga yaşandığında ya da baba işini kaybettiğinde tüm ailenin özellikle de çocukların bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir.

 Çocuk ve ergenlerin ruhsal gelişiminde en büyük sorumluluk daha çok anne ve babaya düşer. Bu çoğu anne baba bu konuda çok hassastır. Bu nedenle de bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösterirler. Günümüzde aile yapısının giderek farklılaşıyor. Bunun sonucunda da, anne babaların çocuk yetiştirme konusunda çok yalnız ve belirsizlik içinde kaldıkları görülüyor.

 Ruh sağlığı bozuk olan bir çocuk, tüm hayatı boyunca bu bozuklukla yaşamak zorunda kalır. Bunun sonucunda olumsuz davranışlar sergileyebilir ve diğer insanlarla sorunlu ilişkiler içine girebilir. Bu nedenle de çocuklarda ruh sağlığının düzgün olmasına çok dikkat edilmesi gerekir.

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 Çocuklarda Ruh Sağılığını Korumada Kliniklerin Önemi

 Yavaş değişen toplumlarda ise, çocuk yetiştirmek genellikle geleneksel yöntemlerle yapılır. Ama hızlı değişen toplumlarda geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinin yetersiz kalması sonucunda aileler danışma için ruh sağlığı kliniklerine daha sık başvurmaya başladı. Artık anne babalar sadece bir sorun olduğunda değil, çocuklarının ruhsal sağlığını korumak için de yapmaları gerektiğini ve onları geleceğe nasıl daha iyi hazırlayacakları ile ilgili bilgi almak için de ilgili kliniklere başvuru yapabiliyor.

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 Sağlıklı nesiller ve bireyler yetişmesi için aileler çocuklarına nasıl davranacaklarını, sağlıklı olduğunu, hangi yaşta ve hangi özelliklerin normal hangilerinin sorun olduğunu profesyonellerden öğrenme bilinci gelişiyor.

 Çocuklarda Ruh Sağlığı Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Bebek ruh sağlığını destekleyecek terapiler

Çocukların okul sorunlarına yönelik danışmanlık ya da tedavi hizmetleri

Çocuklarda görülen gelişimsel sorunları tedavi etmeye yönelik yapılan tedaviler

Ergen terapisi ve danışmanlığı

Cinsel tedaviler

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Ergenlere yönelik uygulanan stresle baş etme eğitimleri ve terapi grupları 

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#Ruh Sağlığı#Psikiyatri#Sağlık

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