Rücu nedir? Rücu tanımı ve TDK sözlük anlamı

Rücu kelimesi başlıca kullanım alanı hukuk olan bir kelime olup gündelik hayatta eski bir kelime olarak çok az kişi tarafından kullanılmaktadır. Felsefi bir terim olarak da rücu kelimesi kullanılmaktadır.

Rücu Nedir?

Rücu kelimesi sözünü geri alma, sözünden cayma ve sözünden dönmek anlamlarına gelmektedir. Hukuki bir terim olarak ise bir kişinin hukuken yetkilerini üstlenerek borçlarını ve alacaklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi anlamına gelmektedir. Gerçek yaşamda özellikle sigortacılık işlemlerinde rücu terimine yaygın şekilde rastlanılarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Hukuki bir terim olarak ve felsefi bir terim olarak da çok kullanılması yaygın olan bir kelimedir.

​​​​​Rücu Tanımı

Rücu tanım olarak bir konuda geri dönüş yapma, sözünden cayma anlamlarına gelmesinin yanında hukuki olarak bir sözleşmeye dayalı olarak cayma hakkı anlamına da gelmektedir. Sigortacılık işlemlerinde kullanılan bir hak olarak da kullanılan genel manada geri dönen hak olarak tanımlanabilmektedir. Rücu etmek şeklinde kullanılmakta olan rücu kelimesi aslına dönmek şeklinde de anlaşılabilen bir kelime olmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil kurumuna göre rücu kelimesi rücu etmek şeklinde kullanılmaktadır. Sözlük anlamı ise geri dönmek veya aslına dönmek olarak kullanılmaktadır.