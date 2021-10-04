Rubik küp nasıl hızlı çözülür? Zeka küpünü kim icat etti?

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Özellikle ilk çıktığı dönemlerde dünyayı saran rubik küp, günümüzde de pek çok kişinin çözmeye çalıştığı en eğlenceli oyun araçları içerisinde gelmektedir. Tabii rubik küpü çözmek çok da kolay değildir. Zira içerisinde birçok farklı olasılık ve yol bulunmaktadır. Bunların her birini bir araya getirmek için ise günümüzde farklı çözüm yöntemleri bulunuyor.

Rubik Küp Nasıl Hızlı Çözülür?

Rubik küpünü hızlı çözebilmek için özellikle renkleri dikkat etmek gerekmektedir. Buna bağlı olarak belli bir zaman içerisinde ezber haline gelen rubik küp için, tecrübe ile çok daha hızlı şekilde çözülebilir.

- Mutlaka beyaz sarının, turuncu Kırmızının ve yeşil ise mavi rengin karşısında olmalıdır.

- Özellikle küpün üzerinde beyaz bir, ‘artı’ görüntüsü elde etmek daha kolay çözüm imkanı sağlamaktadır.

- Beyaz köşelerin çözümü ise en önemli unsurlar içerisinde yer alıyor.

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- Aynı zamanda ilk olarak orta katmanları çözmek çok daha hızlı şekilde çözüm olanağı sağlamaktadır.

- Ayrıca üst bölümde bulunan tek rengi toplama en önemli unsurdur.

- O sebepten dolayı küpün üst bölümünde sarı bir artı rengi oluşturulmalıdır.

- Bu doğrultuda sarı köşeler dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

- En son ise merkez parça renge uygun bir şekilde denk getirilmelidir.

Genel olarak yukarıdaki uygulamalar ve yöntemler ele alınmak suretiyle, hızlı şekilde rubik küpünü çözmek mümkün. Elbette bunu daha iyi anlamak için günümüzde birçok farklı video bulunmaktadır. İzlenecek olan videolar sayesinde rubik küp nasıl çözülür adım adım daha etkin biçimde anlaşılabilir.

Zeka Küpünü Kim İcat Etti?

Geometrik bir yapı altında üç boyutlu şekle sahip olan Rubik küp, aynı zamanda zeka küpü olarak da ifade edilmektedir. Çıktığı dönem ile beraber büyük bir popülerlik kazanan zeka küpü, günümüzde hala yaygın biçimde değerlendiriliyor. Zeka küpünü icat eden kişi ise Macar heykeltıraş ve Mimarlık profesörü olan Ernö Rubik’tir. Görüldüğü üzere adını aldığı icadı ile beraber dünyanın en çok bilinen kişileri arasında geliyor.