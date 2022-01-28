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Rötuş nasıl yazılır? Rötuş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Rötuş nasıl yazılır Rötuş kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçede bulunan bazı kelimelerde sıklıkla yazım hataları yapılmaktadır. Rötuş kelimesi çoğu zaman yazım hataları yapılan kelimelerden birisidir. Bu nedenle de kelimenin doğru yazılışı araştırılmaktadır. Peki, rötuş nasıl yazılır? Rötuş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı hakkında merak edilenleri derledik.

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Rötuş kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca metin yazılarında da kullanılması nedeniyle hatalar çok sık yapılmaktadır. Rötuş kelimesinin nasıl yazılacağı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmaktadır.

 Rötuş Nasıl Yazılır?

 Türk Dil Kurumu sitesinde yapılan aramalarda kelimelerin anlamları ile birlikte doğru yazılışları da belirtilmektedir. Rötuş kelimesi dilimize Fransızcadan girmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumunda ise anlamı düzeltmek amacı ile yapılan değiştirme manasına gelmektedir.

 Rötuş kelimesi fotoğrafçılık mesleğinde de kullanılmaktadır. Fotoğrafları basmadan önce negatif üzerinde düzeltme işine rötuş adı verilmektedir. Ayrıca doğru yazılışı ise rötuş şeklinde olmaktadır.

 Rötuş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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 Bazı örneklerde görülen rütuş veya rutüş gibi kelimeler imla hatasıdır. Çoğu kez bu şekilde yazılan kelime yanlış yazılmaktadır. Bu nedenle imla hataları oluşmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı rötuş şeklinde olmaktadır. Bu nedenle yazım hatalarının yapılmaması için rötuş olarak yazılması gerekmektedir.

 Rötuş kelimesi ile ilgili pek çok örnek vermek mümkündür. Kelimenin doğru ve yanlış yazımı ile ilgili örnek şu şekilde verilmektedir:

 - Eksiklikler çok olduğu için rötuş yapmak gerekir: Doğru

 - Eksiklikleri gidermek için rütuş yapmak gerekir: Yanlış

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