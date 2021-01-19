Rotor nedir ve ne işe yarar? Rotor kullanım alanları

Rotor, otomatik makinelerin döner bölümlerine denmektedir. Endüvi olarak da bilinen rotor bölümleri, genellikle mil etraflarında kendinden ayrı bir başka mekanik düzeneği anlatmaktadır. Asenkron motorlarda da yer alan ve dönen düzeneği oluşturan bir parça olarak da bilinmektedir. Bunun haricinde rotorlar, elektrikli jeneratör ya da motorların haznesinde ve de alternatör içlerinde yer alan elektromanyetik sistemlerinde bulunan bir hareket bileşenidir.

Rotor Nedir ve Ne İşe Yarar?

Rotor, makinelerin bir döngü içerisinde düzenli olarak dönen parça bölümüne denmektedir. Rotorun dönebilmesi için sargıların ve bu döngü içerisinde oluşan tork üretiminin manyetik etkileşim içerisinde devam etmesi gerekmektedir.

Rotorlar genellikle iki çeşit olarak karşımıza çıkmaktadır. Sincap kafesli ve sargılı olarak işlev gören bu iki rotor türü, bir mil üzerine yerleştirilen silisli saçların oyulmasıyla oluşturulmuştur. Rotorlar genellikle manyetik ve bir senkron sonucu dönme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sebeple rotorların dönme hızı arttıkça, kayma döngüsü ters orantıyla azalış göstermektedir.

Rotor Kullanım Alanları

Rotorlar, sargılı, sincap kafesli, kutup, silindirik ve yara rotorları olmak üzere birden çok özellikte kullanım alanına sahiptir. Rotorların çalışma prensibi, manyetik alan oluşturmak üzere enerjiye dönüştürmek ve alternatif akım dahilinde uygulanmaktadır. Rotorlar, kısa devre yapmakla yükümlü ve iletkenliği yüksek olan akım bileşenidir. Tüm bu sayede rotorlar çalışma hususunu tork üreterek ve kuvvet oluşturarak sağlamaktadır. Bunun dışında rotorlar, hava düzeneği düşük dönen makinelerdir.