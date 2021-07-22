Rot Ve Balans Ayarı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Arabalarda Rot Balans Ayarı Neden Bozulur Ve Nasıl Yapılır

Balans, araçta yer alan 4 ve daha fazla tekerin aynı doğrultu ve açıda hareket etmesini ve aralarındaki senkronizasyonu sağlaması durumudur.

Rot ve Balans Ayarı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Aracın rot balans ayarının bozuk olduğunu anlamak için dikkatli bir sürücü olmanız gerekir. Araç hareket halindeyken ufak çukurlardan oldukça fazla bir şekilde etkileniyorsa, araç sağ sol yönlerine çekiyorsa ya da fazla titriyorsa aracın rot balans ayarının bozulmuş olduğunu gösterir. Bu durumda araç sürücüsü tam kontrole sahip olmadığı için sürücü kendini güvende hissetmez.

Uzmanlara göre her 5 bin ile 10 bin km arasında aracın rot ve balans ayarının kontrol edilmesi gerekir. Eğer aracınızla sert bir şekilde tümseklere ya da çukura girerseniz rot balans ayarı bozulur. Ayarın daha çok bozulmadan kontrol edilmesi gerekir.

Arabalarda Rot Balans Ayarı Neden Bozulur ve Nasıl Yapılır?

Aracın rot ve balans ayarının bozuk olduğu aracın yolda giderken aracın fazla titremesinden ya da aracın sağa sola çekmesinden rahatlıkla anlaşılabilir. Bu durumda araç sürücüsü yolda giderken kendisini güvende hissetmez. Bu nedenle uzmanlar her 5 bin ila 10000 km’de bir rot - balans ayarının kontrol edilmesi gerektiğini söyler. Eğer bir araç özellikle de derin çukurlu yollardan geçmişse rot-balans ayarının mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

Rot Ayarı Nasıl Yapılır?

Rot ayarının, tekerlekler arasında bulunan açının ve uzaklıkların birbirine eşit olmasıdır. Bu nedenle rot ayarı düzgün olan bir araçta tekerlekler arasında uzaklık ve açı farkı bulunmaz. Araçta rot ayarı bozukluğu bulunuyorsa bu durumda araç yolda giderken sağa sola çekebilir. Aynı zamanda ileri derecede rot ayarı bozulmuş olan araçlar yolda giderken savrulabilir.

Rot ayarı bozuk olan araçların tekerlek dişlileri sıyrılır. Bunun sonucunda da tekerlekler, çok daha çabuk eskir. Dönüş sırasında tekerleklerden ses gelmeye başlayabilir. Direksiyonun doğrultusu ile tekerleklerin doğrultusu arasında belirgin bir fark olması durumunda rot ayarının bozukluğundan söz edilebilir.

Araçta rot ayarı yapılmadan önce araç rot ayarının yapılacağı istasyona düzgün bir şekilde yerleştirilir. İşin uzmanları tarafından her ihtimal göz önünde bulundurularak araçtaki sıkıntıların rot ayarından mı yoksa başka bir nedenle mi ortaya çıktığı araştırılır. Rot ayarındaki bozukluk fark edildikten sonra çeşitli sensörler yardımıyla araç tekerlekleri istasyonun yakınında rot ayarı programlarının olduğu bilgisayarlara bağlanır. Bu bilgisayarlar ile rot ayarının bozukluğunun derecesini öğrenilir. Sonra da rot ayarı yapılmaya başlanır. Her iki tekerlek de birbirine paralel olduğu zaman rot ayarı tamamlanmış olur.

Balans Ayarı Nasıl Anlaşılır?

Balans kelimesi İngilizcede denge demektir. Araçlardaki en önemli ayarlar arasında yer alan balans ayarı, araç tekerleklerine eşit miktarda ağırlığın binmesi anlamına gelir. Eğer araçta balans ayarı bozukluğu bulunuyorsa bu durumda araç titremeye ve savrulmaya başlar. Özellikle de yüksek hızla yolda seyredildiği zaman bu titreme daha da belirgin hale gelir. Eğer balans ayarı bozukluğu ön tekerleklerden kaynaklanıyorsa daha çok aracın ön kısmında titreme görülür. Fakat eğer balans ayarı bozukluğu arka tekerleklerden kaynaklanıyorsa daha çok aracın arka kısmında titreme görülür.