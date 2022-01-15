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Röportaj nasıl yazılır? Röportaj kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Röportaj Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Röportaj nasıl yazılır Röportaj kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan röportaj kelimesi, hem yazılı hem de görsel medyada en çok kullanılan terimlerin başında geliyor. 19. yüzyılın sonlarında literatüre girmiş olan bu kelime "report" sözcüğünden türetilmiştir. Report, rapor ve kayıt anlamına gelirken röportaj da kayıt altına almak demektir. Röportaj nasıl yazılır? Röportaj kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Televizyon ve medya sektöründe en çok kullanılan yabancı kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Reyting 2- Jenerik 3- Kreatif Direktör 4- Senarist 5- Tiraj 6- Kontrast 7- Prime Time 8- Lansman 9- Jingle 10-Sinopsis

Röportaj Nasıl Yazılır?

Söyleşi ve görüşme kelimeleriyle eş anlamlı olan röportaj sözcüğü, yaklaşık 2 asırdır kullanılmaktadır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Röportaj

Röportaj Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bir kişinin hayatı, yaptıkları ve başarıları hakkında bilgi almak için yapılan birebir görüşmelere röportaj denir. Bu kelime sıklıkla ''ropörtaj'' şeklinde telaffuz edilse de kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Röportaj - Doğru Kullanım

Röpörtaj - Yanlış Kullanım

Ropörtaj - Yanlış Kullanım

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Röportaj Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ünlü romancıyla gerçekleştirdiğim 2 sayfalık röportaj, derginin bir sonraki sayısında yayımlanacak. (Doğru Kullanım)

2- Kendisiyle röpörtaj yapmak istiyorduk ama menajerine ulaşamadık.

(Yanlış Kullanım)

 

 3- Ropörtaj için beş dakika vaktiniz var mı? (Yanlış kullanım)

 

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