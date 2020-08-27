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Sözlük
Haber Giriş: 27.08.2020 - 03:33 | Son Güncelleme:

Root ne demek? İngilizce Root kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

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Root ne demek? İngilizce Root kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
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Özellikle teknolojik çağın içerisinde Root kelimesi son dönemlerde oldukça fazla kullanılıyor. Peki root ne demek? İngilizce root kelimesinin Türkçe anlamı nedir? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Kökeni İngilizceden gelen ruh kelimesinin Türkçe karşılığı, ‘kök’ olarak geçmektedir. Özellikle bilgisayarlar için yazılım konusunda öne çıkan bir kelime şeklinde değerlendirilmektedir. Yani kelime grubu olarak, ‘kök dizini’ ve benzeri şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda farklı yerler ve anlamlar kapsamında da kullanılır.

 Root Ne Demek?

 Birçok değişik anlam üzerinden root kelimesi, İngilizceden Türkçeye geçmiş ve yerleşmiş sözcüklerden biridir.

 - Kök

 - Köken

 - Temel

 - Kaynak

 - Esas neden

 - Altında yatan sebep ya da neden

 Genel olarak İngilizcede en çok bu anlamları üzerinden root kelimesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda Türkçe içerisinde de bu anlamları üzerinden ele alınır. Ancak daha çok teknolojik açıdan bilgisayarlar için kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Yani Türkiye'de bilgisayar yazılımları için ele alınmak suretiyle değerlendirilen bir kelimedir. Bu bağlamda root kelimesinin amaca uygun farklı yerlerde yukarıdaki anlamları eşliğinde değerlendirebilirsiniz.

 

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