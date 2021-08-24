Rönesans Dönemi nedir ne zaman başlamıştır? Rönesans Dönemi özellikleri

Rönesans dönemi, sekülerizm ve hümanizm akımlarının bir sonucu olarak doğmuştur. Bu dönem içinde yeryüzü ilgi çekici bir yer olarak, insan da çok güçlü bir varlık olarak kabul edildi.

Rönesans Dönemi Nedir ve Ne Zaman Başlamıştır?

Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” manasına gelir. Avrupa’da Orta Çağ sonrasında; kültürel, siyasi, bilim, politik, mimari, sanat ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gitti. 14. yüzyıl ile 17. yüzyıl dönemlerini içine alan bu yenilenme süreci de Rönesans dönemi olarak adlandırılmıştır. Rönesans dönemi, Orta Çağ Avrupa’sında başlar. Bu dönemde kilise baskısı çok yoğundur ve bu nedenle sanat ve toplumsal yaşam içinde sadece din konularına yer verilir.

Rönesans döneminin başlaması ile birlikte kilisenin etkisi azaltıldı ve bunun sonucunda da yenilenme dönemine girildi. İtalya’da başlayarak, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Rönesans’ın ortaya çıkmasında bazı faktörler önemli bir rol almıştır.

Matbaanın gelişmesi ile birlikte yeni düşüncelerin ve bilimin büyük kitlelere ulaşması önemli ölçüde kolaylaşmış ve pusulanın da gelişmesi ile coğrafi keşifleri ve coğrafi keşiflerle gelişen sanatı destekleyen bir sınıf ortaya çıkmaya başlamıştır. Orta Doğu bölgesine doğru düzenlenen Haçlı Seferleri de Rönesans döneminin ortaya çıkmasını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu seferlerin sonucunda ise, skolastik düşünce yapısı çok büyük bir darbe almış, yeni teknikler ve üretimler geliştirilmeye de başlanmıştır.

Rönesans İtalya'da başlayarak Avrupa'nın pek çok noktasına çok kısa bir süre içinde yayıldı. Özellikle de matbaanın gelişmesi ile birlikte Avrupa'nın hemen hemen her noktasına yeni düşünceler ve bilim çok kısa bir süre içinde ulaştı. Bunun yanında da pusulanın bulunması ile birlikte yeni coğrafi keşifler dönemine girilmiş oldu. Aynı zamanda sanatı destekleyen çok güçlü ve ciddi bir sınıf oluşumu baş gösterdi. Özellikle de Haçlı Seferleri ile birlikte skolastik düşünce yapısı da önemli ölçüde darbe aldı ve Rönesans hızlı bir şekilde ilerledi. Dolayısıyla kilisenin etkisi azaldı ve yenilenme dönemine girildi.

Rönesans Dönemi Özellikleri

Rönesans'ın en önemli özellikleri bu dönemde ortaya çıkan gelişmeler ve yeniliklerdir. Başta bilim ve sanat başta olmak üzere hem siyasi hem de daha pek çok farklı alanda çok büyük bir devrim yaşandı. Özellikle de hümanizmin önemli ölçüde gelişme göstermesi sonucunda, ‘insan’ varlığının tüm düşünce yapısına yayılma imkanı sağlıyor. Bu sayede Avrupa'dan başlayarak dünya çapında meydana gelen değişimlerle birlikte, pek çok özellik de ortaya çıkar. Bunlar ise,

Avrupa kilise baskısından kurtularak bu dönemde modernleşmeye başladı.

Reform hareketleri için de çok önemli bir temel ortaya çıktı.

Kilise merkezli skolastik düşünce yapısı bu dönemde yıkıldı.

Avrupa ülkelerinde sanatı koruyan önemli bir sınıf ilk defa bu dönemde ortaya çıktı.

Matbaanın gelişmesi ile birlikte İncil çok sayıda farklı dile çevrildi.

Ekonomi ve eğitim alanlarında çok önemli gelişimler yaşandı.

Bu dönemde bilim daha çok ön plana çıktı ve özellikle gözleme ve deneye dayalı bilim daha önemli bir hale geldi.

Tüm bu özelliklerle birlikte Rönesans Avrupa'dan başlamak üzere dünya çapında önemli bir devrim ve değişim yarattı. Bu sayede insan özgürlüğü, daha geniş bir düşünce yapısı ve bilim ile sanatı olan toplumsal bir bakış açısını önemli ölçüde güçlendirdi.