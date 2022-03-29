Roman ve hikaye arasındaki farklar nelerdir? Maddeler halinde roman ve hikaye karşılaştırması

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Roman ve hikaye birer edebi metin türü olmaktadır. Bu edebi türleri birbirinden ayrın bazı özellikler bulunmaktadır.

Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Nelerdir?

Roman ve hikaye arasındaki farkı anlamak için öncelikle her ikisinin de özelliklerini bilmek gerekmektedir. Her iki edebi tür arasındaki bazı farklar bulunmaktadır. Roman olan ve olabilecek konuları ele almaktadır. Romanlar uzun yazım türleri olarak bilinmektedir.

Romanların yazım dili farklı olsa bile giriş, gelişme sonuç bölümünden oluşmaktadır. Bu edebi eserlerde belirli karakterler ve yerler işlenebilmektedir. Hikayelerin bir kurgusu bulunmaktadır. Konusu gerçek olaylar ve gerçeğe aykırı hayali konular olabilir. Roman içinde zaman ve mekan kavramı bulunmaktadır. Romanın yazarı bellidir.

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Hikaye olay ve durumları aktaran eserler olmaktadır. Hikayeler kısa yazım şekline sahip bulunmaktadır. Farklı hikaye türleri bulunmaktadır. Eskiden daha uzun olan hikayeler günümüzde daha fazla kısalmaktadır. Küçümen gibi hikaye türlerinde hikayenin sonu olmamaktadır. Hikayelerin sonu tamamen kişilerin hayal gücüne bırakılmaktadır. Belli bir zaman ve mekan olabilmektedir. Hikayenin yazarı bellidir.

Romanlarda birden fazla karakter bulunabilmektedir. Ayrıca birbirinin içine geçmiş birden fazla konu ve konu örgüsü olabilir. Aynı roman içinde farklı konuların ele alındığını görmek mümkün olmaktadır. Hikayelerde tek bir konu üzerinden ilerlenmektedir. Konuya odaklanarak ilerlenir. Ele alnına tema üzerinde hikayenin kurgusu devam eder.

Hikayeler kısa yazı türleridir. Günümüzde giderek hikaye uzunlukları azalmaktadır. Bir cümleden oluşan düşündürücü hikayeler bulunmaktadır. Hikayelerin içindeki kişi sayısı sınırlı olmaktadır. Oysa romanlarda pek çok kişi olabilmektedir. Kişi sayısı ile ilgili bir sınırlama olmamaktadır. Hikaye bir anlatım yapar ve olayları derinlemesine anlatmaz. Kişilerin kendi derslerini kendisinin çıkarmasını da hedefleyebilir. Biraz daha düşündürücü yanı bulunmaktadır. Romanda ele alınan konu derinlemesine incelenmektedir.

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Hikayede genellikle bir konu vardır. Bazen ikinci bir konuya yer verilebilir. Ama bu çok sık rastlanan bir durum değildir. Romanda ise aynı anda birden fazla konu işlenmektedir. Hikayede tek bir boyut varken romanda farklı boyutlar karşımıza çıkmaktadır. Romanların yer ögeleri ve detayları fazladır. Hikayede mekan ve detay daha azdır.

Maddeler Halinde Roman ve Hikaye Karşılaştırması

Roman ve hikaye arasında benzerlikler gibi farklılıklarda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

Roman ve hikayenin yazarları bellidir.

Hikaye ve roman edebi eserlerdir ve anlatım üzerine kuruludur.

Romanda kişi sayısı fazladır ama hikayede kişi sayısı azdır.

Roman ve hikayenin ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır.

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Hikayede tek konu varken, romanda birden fazla konu örgüsü olabilir.

Romanlar uzun soluklu edebi eserlerdir ama hikayeler daha kısadır.

Hikaye kısa zaman diliminde geçerken roman daha uzun zaman diliminde anlatılmaktadır.

Romanlarda ayrıntılı bir anlatım vardır ama hikayelerde ayrıntılı anlatım yoktur.

Hikayelerde verilen mesajlar önemli olmaktadır ama romanlarda ayrıntıya önem verilir. Roman ve hikaye farklı edebi türlerdir.

Romanlarda gerçek veya gerçeğe yakın konulara değinilmektedir. Hikayelerde gerçek veya öğretici, düşündürücü konulara yer verilmektedir.

Her iki türde edebi eserler açısından önemli olmaktadır.

Roman türleri hikaye türlerine oranlar daha fazla olmaktadır. Macera, aşk, bili kurgu konularının hepsi romanlarda işlenmektedir.

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Romanların ve hikayelerin türleri incelendiğinde birbirinden faklı olduğu görülmektedir.