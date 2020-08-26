Roma İmparatorluğu tarihi - Roma Devleti Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Roma İmparatorluğu dönemin en güçlü imparatorluklarından birisidir. Mutlak monarşi ile yönetilen Roma İmparatorluğu başkenti ise günümüzdeki İstanbul'un eski adı Konstantinopolis'dir. Roma İmparatorluğu üç kıtada toprakları bulunan bir imparatorluktur. Latince genel olarak konuşulan dil olsa da bölgesel olarak da Yunanca konuşulan diller arasında yer almaktaydı.

Roma İmparatorluğu Tarihi

M.Ö 27. yüzyılda kurulmuş olan Roma İmparatorluğu bir Antik Roma devleti olarak tarihi kaynaklarda yerini almaktadır. Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Augustus önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu önceden İtalyan yarımadasını aşmış ve büyük bir imparatorluk haline gelmek için gerekli seferleri sürdürmüştü. Diokletian reformu Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesine neden olmuştur. Bir takım iç karışıklıklar yaşayan Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak iki koldan yönetilmiştir. İki yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu bu iki koldan yönetilmiştir.

Roma İmparatorluğu nüfusu tarihi kaynaklara göre 58 milyondur. Bu dönemin Dünya nüfusuna göre en yoğun nüfusa sahip olan devletlerden birisidir. Kavimler göçünün de etkisi ile Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmak zorunda kalmıştır. Roma imparatorluğu 5.9 milyon kilometre karelik alana hükmetti.

Roma İmparatorluğu Kuruluşu

Roma İmparatorluğu MÖ 27. yüzyılda kurulmuş olan bir imparatorluktur. İtalya yarımadasında doğmuş olan Roma İmparatorluğu bu bölgenin jeopolitik konumundan faydalanmış ve kısa sürede seferlerini arttırarak imparatorluk yolunda önemli adımlar atmıştır. Avrupa, Asya ve Afrika'da varlığını kısa sürede hissettiren Roma İmparatorluğu burada pek çok mimari eseri de etkilemiştir. Persler ve Yunanlılar ile girdiği çekişmeler sonucunda Roma İmparatorluğu iyice büyüdü. Anadolu'ya geldikten sonra ise Doğu Roma imparatorluğu olarak varlığını sürdürdü.

Roma İmparatorluğu Kurucusu

Roma İmparatorluğu Augustus tarafından kurulmuş olan bir imparatorluktur.

Roma İmparatorluğu Hükümdarları

- Augustus

- Tiberius

- Caligula

- Claudius

- Nero

- Galba

- Otho

- Vitellius

- Vespasian

- Titus

- Domitian

- Nerva

- Trajan

- Hadrianus

- Antoninus Pius

- Marcus Aurelius

- Lucius Verus

- Avidius Cassius

- Commodus

- Pertinax

- Didius Julianus

- Septimius Severus

- Pescennius Niger

- Clodius Albinus

- Caracalla

- Geta

- Macrinus

- Diadumenianus

- Elagabalus

- Alexander Severus

- Maximinus Thrax

- Gordian I

- Gordian II

- Pupienus Maximus

- Balbinus

- Gordian III

- Sabinianus

- Arap Phillip

- Pacatianus

- Iotapianus

- Silbannacus

- Decius

- Priscus

- Licianus

- Herennius Etruscus

- Hostilian

- Trebonianus

- Volusianus

- Aemillanus

- Valerian

- Sezar

- Gaillenus

- Saloninus

- Ingenuus

Roma İmparatorluğu Sınırları

Batı'da İspanya'dan Doğu'da Hazar Denizi'ne kadar, Kuzey'de İngiltere topraklarına kadar, Güney'de ise Afrika'ya kadar topraklara sahipti. Ayrıca Orta Doğu topraklarına da sahipti.

Roma İmparatorluğu Yıkılışı

Roma imparatorluğu iç karışıklıklar ve mülteci krizleri sebebi ile iç krizler yaşamaya başlamıştı. Osmanlı imparatorluğu döneminde altın çağını yaşayan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 yılında fethetmesi ile birlikte Roma İmparatorluğu tamamen tarihe karışmış bir imparatorluk oldu.