Role Play Nedir Ve Nasıl Yapılır? Roleplay (Rol Yapma) Terimleri, Hikaye Örnekleri Ve Karakter Hikayesi

İnsanlar doğaları gereği alışkanlıkları doğrultusunda hareket etmeye meyillidir. Genellikle kriz, karar alma durumları ve önemli seçimlerin yapılacağı anlarda alışkanlıklar büyük rol oynar. 35 yaşına kadar şekillenen alışkanlıklar kişinin karakterini belirleyerek sonraki yaşamında önemli paya sahip olur. Roleplay kavramı da tam olarak burada devreye girip kişinin sahip olduğu karakter, alışkanlık ve bilgilerini bir kenara bırakarak tamamen farklı birisine bürünme amacıyla yapmış olduğu eylemlerdir. Roleplay gerçek hayatta yapılabileceği gibi günümüzde online ya da çevrimdışı oyunlarda da yapılabiliyor.

Role Play Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kelime anlamı itibariyle roleplay kişinin bilinçli olarak bir başka insanın karakterine bürünmesi anlamına gelir. Roleplay kavramını iki başlık altında incelemek mümkündür. Günümüzde insan kaynakları departmanı ve önemli tarifelerin yapılacağı zamanlar kurullar farklı bir sıfat ile İş hayatına devam edecek kişilerde bu tekniği uygulamak ister. Genellikle zor bir koşul ve senaryo oluşturarak kişiye verecekleri rol ile nasıl bir aksiyon alınacağına göz atılır.

Diğer türlü olan ve kendisine ait bir alanı olan roleplay ise oyun dünyasından öne çıkar. Özellikle online oyunlar insanların roleplay çalışması yürütebilmesi için ideal ortamlardır. Buradaki temel amaç kişinin karakterinden tamamen farklı olarak istediği kişilik özelliğine bürünmesidir. Örnek olarak normal yaşamında çok sakin ve monoton bir hayat süren kimseler yüksek aksiyon öğelerini bünyesinde barındıran oyunlarda agresif bir karaktere dönüşebilir. Bir başka örnek ise gerçek hayatta farklı bir işle meşgul olan kimse oyun dünyasında kendisine uygun olacak mesleği icra edip o karaktere bürünebilir.

Roleplay yapma da temel amaç eğlenme olduğu için herhangi bir sınırlama bulunmaz. Bu nedenle üretilen senaryolar gerçek hayatta olması çok düşük ihtimallere dayanır. Oyun dünyası için roleplay fantastik öğelere sahip olabileceği gibi gerçek yaşamı simüle eden bir tür de benimseyebilir. Etkili bir roleplay çalışması yürütebilmek için karakterin temel özelliklerini oluşturmak faydalı olacaktır. Ne tür bir mizah anlayışına sahip olduğunu belirlemek, olaylar karşısında vereceği reaksiyonu önceden kararlaştırmak ve geçmişi ile ilgili herkese anlatılacak ufak detayları oluşturmak etkili roleplay çalışmalarında oldukça önemlidir.

Roleplay (Rol Yapma) Terimleri, Hikaye Örnekleri ve Karakter Hikayesi

En çok bilinen roleplay terimleri mixing yani rolleri karıştırma, RDM rastgele birisini öldürme, New Life Rule karakter ölünce yapılacak değişiklikler ve CombatLog yani oyundan çıkmaktır. Günümüzde insanların roleplay yapmak için en çok tercih ettiği oyunlar Cyberpunk 2077, GTA V, World of Warcraft, Knight Online, Metin2 ve Witcher serisidir.

Gerçek dünyada işe alım süreçlerinde kullanılan roleplay örneklerine bakılacak olunursa perakende sektörü için hırsızlığın ön planda olduğu görülecektir. Özellikle bir yönetici atama durumunda hırsızlık senaryosu roleplay olarak sık sık tercih edilir. Bu durumda işe alınacak kişinin yaşanan olay sonucunda nasıl tepki vereceği, hangi kararları alacağı ve cezai yaptırım uygulayıp uygulanmayacağı öğrenilir. Aynı şekilde özellikle yüksek makamlar için yapılacak terfilerde aday zorlu bir senaryo içerisine yerleştirilir. Şirketin ya da kurumun geleceğini belirleyecek karar anlarında nasıl aksiyon alacağı, hangi adımları atacağı ve bunların doğru olup olmadığına yakından bakılır.