Rockabye ne demek? İngilizce Rockabye kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

İngilizce kökenli olan Rockabye kelimesi Türkçede, ‘ninni’ anlamına gelmektedir. Aynı şekilde Türkçede bebekler için kullanılan şarkılar olarak nitelemek mümkün.

Rockabye Ne Demek?

İngilizcede son dönemlerde en çok ilgi gören ve merak edilen kelimelerden biri olarak rockabye sözcüğü gelmektedir. Genel olarak Türkçe üzerinden karşısına bakıldığı zaman, ‘ninni’ ifadesi ile karşılaşmak mümkün. Bu anlamı üzerinden gündelik yaşam içerisinde kullanılabilir. Özellikle ‘’rockabye baby’ yani, ‘ninni bebeğim’ ifadesi üzerinden çok yaygın kullanılan bir sözcük türü şeklinde öne çıkmaktadır.

Gündelik yaşam içerisinde İngilizcede cümlede ya da tek başına o kelimeyi kullanabilirsiniz. Şu an İngilizcede geçerli olan ve yaygın kullanılan kelimeler içerisinde yer almaktadır. Son dönemlerde ise daha çok, ‘rockabye baby rockabye’ yani, ‘ninni bebeğim ninni’ kalıbı üzerinden ilgi görmüş durumda. Bu kalıp ile beraber aynı zamanda tek başına kullanabilirsiniz.