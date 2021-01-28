Robotlar ‘Tarihin sıfır noktası’nda yarışacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın 14'üncüsü, geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da planlanmış ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. MEB Robot Yarışması'nın yeni tarihi belirlendi. Yarışma, 14-18 Haziran 2021 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenecek. Yarışmanın detaylarını paylaşan MEB şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl belirlendiği üzere; UNESCO dünya miras listesine alınan 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe nedeniyle yarışmanın teması 'Göbeklitepe', sloganı ise 'Ahican Tarihin Sıfır Noktasında' olacak. Yarışmalara ait uygulama ve kategori kılavuzları üzerindeki son güncellemeler, COVID-19 önlemleri, Yarışma Takvimi ve gerekli dokümanları 'robot.meb.gov.tr' sitesinde yayınlandı. Yarışma COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle seyircisiz olacak şekilde Şanlıurfa ilinde GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde yapılacak. Yarışmaya ortaokul ve dengi okullar, liseler ve üniversite öğrencileri başvurabilecek. Yarışmalara geçen yıl yapılan başvurular bu yıl yeniden alınacak. Ayrıca yeni başvurular da yapılabilecek.

ULUSLARARASI BAŞVURU ALINMAYACAK

COVID-19 salgını nedeniyle bu yılki yarışmalar ulusal düzeyde olacak, uluslararası başvuru alınmayacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile MEB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışmasına müracaat edilen 'Tasarla Çalıştır', 'Temalı', 'Yumurta Toplama', 'Mini Sumo', 'Labirent Ustası', 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorilerinden yarışmada dereceye girenler dahil belirlenecek sayıda yarışma ekipleri 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Robotik Yarışmalarına' katılabilecek. Kategori kuralları, yarışmacı sayıları ve yarışma tarihleri konuyla ilgili çalışmalar tamamlandığında ayrıca duyurulacak. 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Robotik Yarışmalarına' katılacak kategorilerin yarışma kılavuzları yenilecek ve yarışmalar ile üst finaller yeni kurallara göre yapılacak.