Robot yarışmasında dünya şampiyonu oldular

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İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin Robot ve Yapay Zekâ Kulübü'ndeki öğrencilerden oluşan "AI & Robotics Team" adlı takımı, 20-21 Temmuz’da Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonunda "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonluğu, "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" ile dünya ikinciliği kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zekâ projesinin sergilenmeye hak kazandığı Yapay Zekâ Kulübü ve Türkiye'de yapılan robot yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü, global seviyede adını duyurdu.