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Robot yarışmasında dünya şampiyonu oldular

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#Robot Yarışması#MEB#Robotics Team
Robot yarışmasında dünya şampiyonu oldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 14:01

İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin Robot ve Yapay Zekâ Kulübü, Güney Kore'de 6 ülkeden toplamda 300'e yakın takımın katıldığı robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

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İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin Robot ve Yapay Zekâ Kulübü'ndeki öğrencilerden oluşan "AI & Robotics Team" adlı takımı, 20-21 Temmuz’da Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonunda "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonluğu, "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" ile dünya ikinciliği kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zekâ projesinin sergilenmeye hak kazandığı Yapay Zekâ Kulübü ve Türkiye'de yapılan robot yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü, global seviyede adını duyurdu.

 

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#Robot Yarışması#MEB#Robotics Team

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